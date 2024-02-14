وكيل تعليم الجيزة يكرم مديرين مدرستى أحمد عرابى ثانوية وأساسى لتميزهم

قرر أشرف سلومة وكيل تعليم الجيزة، تكريم المتميزين من مديري المدارس تحفيزا وتشجيعا لهم على انضباط مدارسهم بما يحقق مناخ تعليمي مناسب لتحصيل جيد.

ومن خلال زيارته لإدارة شمال الجيزة لمدرستي أحمد عرابى الثانوية الصناعية للبنات وأحمد عرابي للتعليم الأساسي التابعتين لإدارة شمال الجيزة التعليمية، أشار وكيل تعليم الجيزة للجهد المبذول والأداء المتميز من قبل إدارة المدرستين، وبناء عليه قرر تكريم مديرى المدرستين أحمد محمد عثمان مدير مدرسة أحمد عرابى الثانوية الصناعية للبنات، وهشام رمضان السيد مدير مدرسة أحمد عرابى تعليم أساسي.

وكيل تعليم الجيزة يستقبل المدراء المتميزين بمكتبه

استقبلهما بمكتبه بديوان المديرية وتم تكريمهم بشهادات تقدير؛ عرفانا وتقديرا لجهودهم المخلصة في إدارة المدارس.

وفى سياق متصل، قدمت مدرسة أحمد عرابى الثانوية الصناعية للبنات هدية تذكارية لوكيل الوزارة تبرز أعمال قسم الزخرفة والطباعة بالمدرسة؛ تعبيرا من إدارة المدرسة عن التقدير والاحترام لقيادة المديرية الرشيدة.

كان تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب في كافة المراحل الدراسية، مؤكدًا انتظامها لليوم الثالث دون أية معوقات، وذلك بعد أن كانت مديرية التربية والتعليم، وكافة الجهات المعنية قد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2023/ 2024.

وكيل تعليم الجيزة خلال تكريمه لمدراء المدرستين

وكيل تعليم الجيزة خلال تكريمه لمدراء المدرستين

وكيل تعليم الجيزة خلال تكريمه لمدراء المدرستين

وكيل تعليم الجيزة خلال تكريمه لمدراء المدرستين