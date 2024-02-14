وكيل "تعليم الجيزة" يُتابع انتظام الدراسة مع موجهى العموم (صور)

اجتمع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، ترافقه سمية الخطيب وكيل المديرية، بموجهى العموم للوقوف على الطريقة والأسلوب المتبع خلال المتابعات للمدارس.

وأشار وكيل “تعليم الجيزة” إلى أهمية توعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة ودورها في بناء الجمهورية الجديدة وتفعيل مجموعات الدعم المدرسية بجميع الإدارات مع تيسير عمل محاضرات مجانية لكل مادة للطلاب الغير قادرين في جميع المراحل التعليمية.

وشدد “سلومة” على تفعيل المنصات التعليمية للطالب وعمل بنوك أسئلة للاسترشاد مع وضع الإجابات النموذجية من خلال التنسيق بين موجهى العموم ومركز المعلومات لإعداد بنك أسئلة لكل مادة والإعلان عن الرابط من خلال موقع المديرية والإدارات.

وشدد على أهمية تحليل نتائج الامتحانات ووضع برامج علاجية لتحسين مهارات القراءة والكتابة من خلال موجهي الصفوف الأولي والتركيز على حصص المشاهدة وإعداد تقرير مفصل شهريا بما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة السلبيات إن وجدت.

وأوضح أنه النسبة للقوافل التعليمية سوف تبدأ من الأسبوع القادم على أن تكون كل يوم إثنين من كل أسبوع كما كانت في التيرم الأول.

وأصاف أنه بالنسبة للعجز والزيادة مراعاة العجز النسبي بين الإدارات بجميع المواد فيجب توجه الجميع للأماكن الشاغرة ومراعاة راحة العاملين بما لا يضر بالمصلحة العامة وبمصلحة العمل والاهتمام بالمناطق الريفية الغير حضارية لسد العجز بها.

وأشار إلى أنه بالنسبة لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام تكون امتحانات إلكترونية نهاية الفصل الدراسي الثاني ويتم التنبيه علي الطلاب بتفعيل التابلت مع عمل تدريبات من خلال المدارس وعلى واضعي الامتحانات مراعاة التنوع والسهولة في وضع الامتحان ومخاطبة جميع المستويات ووضعه من كتاب الوزارة وبالنسبة للمراحل التعليمية الامتحان يوضع بمعرفة التوجيه وهو المسؤول الأول والأخير مسؤولية كاملة عن وضع الامتحانات.