الثلاثاء.. افتتاح أول معارض أهلًا رمضان بالجيزة

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ الدستور عن افتتاح أول معارض أهلا رمضان الثلاثاء المقبل، بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ومسئول على أن يتم افتتاح باقي المعارض، على أن يتم إطلاق خمسة معارض كبري بمناطق متفرقة من المحافظة، على أن يكون المعرض الرئيسي في منطقة الطالبية على مساحة 2000 متر، والثاني في إمبابة على مساحة 800 متر، والثالث في البدرشين علي مساحة 450 مترا بالإضافة إلي معرضين في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار التواصل مع المحافظات والغرف التجارية، تم الاتفاق على عدد كبير من الشوادر والمنافذ، لإتاحة السلع المختلفة، قبل رمضان، مؤكدًا الاستعداد لتوفير أي سلع بالكميات المطلوبة في الشوادر والمنافذ المختلفة.

وأكد "المصيلحي" أن المستهدف في الوقت الراهن هو زيادة المعروض من السلع، وهو ما سيسهم في ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك تيسيرات تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية، تضمن سهولة حركة البضائع والسلع المختلفة بين المحافظات ما يسهم في توافرها في المنافذ المختلفة.

كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ كميات كبيرة للسلع الأساسية بالمنافذ التابعة لها، وكذلك في معارض "أهلًا رمضان" على مستوى الجمهورية، مؤكدة توافر مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من 4 أشهر.

تخفيضات أهلًا رمضان

وقال الوزير إن التخفيضات على أسعار سلع "أهلًا رمضان" تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالسوق، موضحًا قيام شركتي الجملة "العامة والمصرية" بتوفير كل المكونات التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم، وأضاف تم التوافق مع الغرف التجارية، والمصنعين، على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، كما يتم التوسع حاليًا في إقامة معارض "أهلًا رمضان" وكذا منافذ مبادرة "كلنا واحد"، بهدف التأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، موجهًا بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة في كل محافظة، برئاسة المُحافظ، لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وتوازن أسعارها، على أن يتم عرض تقرير أسبوعي من جانبها على رئيس الوزراء.