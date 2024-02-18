الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ضمن مشروع "المعرفة المائية".. ختام برنامج تدريبي لتطوير مهارات 18 مهندسا

دورة تدريبية للمهندسين
دورة تدريبية للمهندسين

يواصل مركز التدريب الإقليمي للمـوارد المائية والري التابع لـوزارة الموارد المائية والري، عقد العديد من الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف قطاعات وأجهزة الوزارة والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وذلك بهدف رفع كفاءة الباحثين والعاملين في مختلف مجالات الموارد المائية وإدارة المياه فى مصر والدول العربية والإفريقية.

خطة تطوير شاملة لجميع الكوادر الإدارية  في قطاعات وزارة الموارد المائية

كما يأتى عقد الدورات التدريبية، ضمن خطة تطوير شاملة لجميع الكوادر الإدارية  في قطاعات وزارة الموارد المائية والري وعدد من الوزارات الأخرى منها البيئة والكهرباء.

فى ذات الإطار، اختتمت، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي "الاستشعار عن بعد فى إدارة الموارد المائية"، والمنعقد بالمقر الرئيسى لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بمدينة السادس من أكتوبر، والذي عقد على مدار أربعة أسابيع بمشاركة 18 متدربا من المهندسين العاملين فى ثلاث وزارات “ الرى - الكهرباء - البيئة ”، وذلك لرفع قدراتهم العملية وتنمية المهارات اللازمة خلال تأدية عملهم.

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كما تم عقد البرنامج التدريبى بالتعاون بين مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ومعهد سيام باري للدراسات الزراعية المتوسطية، من خلال مشروع "المعرفة المائية"،  وأجرى التدريب مجموعة من الخبراء المختصين من الجامعات والمعاهد الدولية، وذلك بالتعاون مع خبراء محليين من وزارة الموارد المائية والري وهيئة الاستشعارعن بعد، بهدف تنمية قدرات العاملين من المهندسين.

المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية 

مشاركة 18 متدربا من المهندسين العاملين فى ثلاث وزارات

يذكرأن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية بمدينة السادس من أكتوبر، يتمتع بإمكانيات كبيرة ومتميزة، ويُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية، باعتباره أحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة لكافة المتدربين سواء من الجهات المصرية أو العربية والإفريقية.

مشاركة 18 متدربا من المهندسين ثلاث وزارات رفع كفاءة الباحثين التدريب الإقليمي للموارد المائية والري مركز التدريب الإقليمى

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