الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 9 في مشاجرة بسوهاج بسبب الأطفال

مشاجرة
مشاجرة

استقبل مستشفى المنشأة المركزي 10 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم جراء إطلاق أعيرة نارية خرطوش في مشاجرة بسبب الأطفال بشارع البحر بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وتم إحالة عدد من المصابين إلى المستشفى الجامعى للعلاج.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ للجهة المعنية يفيد بوقوع مشاجرة بين الأطفال بشارع البحر بمدينة المنشاة سرعان ما تطورت وأشترك فيها الأهالى مما نتج عنه إصابات بين طرفى المشاركة وبعض المارة بالشارع.

وبالفحص عقب الانتقال والمعاينة والسيطرة على المشاجرة والفصل بين طرفيها تبين أن مكان المشاجرة بشارع البحر دائرة مركز ومدينة المنشاة بسبب خلافات الأطفال وتطورت المشاجرة بمشاركة أهلية المتشاجرين نتج عن المشاجرة إصابة "ع. ش. ج ح" 32 سنة، برش خرطوش بالصدر والوجه طرف المشاجرة الأول.

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كما نتج عن المشاجرة إصابة "ع. م. ا"، 20 سنة، برش خرطوش بالبطن والوجه وفروة الرأس ومقدمة الجبهة واليد اليسرى وتم إحالته للمستشفى الجامعى، وإصابة "م. ا. ح"، 43 سنة، برش خرطوش بالبطن واليد اليسرى وتم إحالته للجامعة أيضا، وإصابة "ك. أ. ا"، 19 سنة، برش خرطوش بالرأس من الناحية اليمنى وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام، وإصابة "ض. ص. م"، 10 سنوات، برش خرطوش أعلى الشفة وتم تحويله للمستشفى الجامعى، وإصابة "م. م. ر"، 19 سنة، برش خرطوش بالأذن اليمنى وتم تحويله للمستشفى الجامعة جميعهم يقيمون بدائرة مركز المنشاه وتصادف مرورهم بالشارع أثناء المشاجرة.

ونتج عن المشاجرة أيضا ممن شاركوا في المشاجرة "خ. أ. م"، 30 سنة، برش خرطوش باليد والزراع والفخذ الأيسر، وإصابة "ع. م. ع"، 47 سنة، برش خرطوش بالظهر من الناحية اليمنى من الزراع اليمنى وفروة الرأس، وإصابة "ح. ع. م"، برش خرطوش بالزراع الأيسر والوجه والصدر وتم إحالتهم جميعا إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

مشاجرة سوهاج مستشفى المنشاة المركزى اطلاق اعيرة نارية شارع البحر

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