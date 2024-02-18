الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حكم نهائى وبات بإعدام سفاح الجيزة

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

قضت محكمة النقض اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم قذافي فراج عبدالعاطي، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، وتأييد حكم إعدامه لاتهامه بقتل شقيقة زوجته.

عاجل.. تأييد إعدام سفاح الجيزة لقتل شقيقة زوجته

وكانت محكمة النقض قد نظرت الطعن رقم 12400 لسنة 91 أمام دائرة الأحد "ج" للمتهم قذافي فراج عبدالعاطي، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، على حكم إعدامه الصادر من محكمة الجنايات.


وأيدت محكمة النقض في وقت سابق حكمين نهائيين ضد قذافي فراج "سفاح الجيزة"، بالإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، والمؤبد في قضية تزوير.


وكانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى محكمة الجنايات، في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

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نيابة النقض توصى برفض طعن سفاح الجيزة على إعدامه

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