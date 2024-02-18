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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

نيابة النقض توصى برفض طعن سفاح الجيزة على إعدامه

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

أوصت نيابة النقض - في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم قذافي فراج عبدالعاطي، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، على حكم إعدامه.

نيابة النقض توصي برفض طعن سفاح الجيزة على إعدامه

وكانت قد بدأت منذ قليل محكمة النقض الأحد نظر الطعن رقم 12400 لسنة 91 أمام دائرة الأحد "ج" للمتهم قذافي فراج عبدالعاطي، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، على حكم إعدامه، وأيدت محكمة النقض في وقت سابق حكمين نهائيين ضد قذافي فراج "سفاح الجيزة"، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير.

وكانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

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