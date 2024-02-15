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حوادث

18 فبراير.. نظر طعن سفاح الجيزة على حكم إعدامه

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، تحديد جلسة 18 فبراير الجاري لنظر طعن المتهم قذافي فراج عبدالعاطي، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة " على حكم إعدامه.

عاجل.. 18 فبراير نظر طعن سفاح الجيزة على حكم إعدامه

كانت قد أيدت محكمة النقض حكمين نهائيين ضد قذافي فراج "سفاح الجيزة"، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير.

 وكانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

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