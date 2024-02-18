الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الرئيس السيسى يفتتح "إيجبس 2024" غدًا بحضور عالمى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الإثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024 ) الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات".

مؤتمر ومعرض إيجبس 2024

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وافتتاحه سنويًا للمؤتمر مبعث فخر ورسالة إيجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصري.

وأشار إلى أن المؤتمر  ينطلق  هذا العام في ثوب جديد ليتحول من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة للطاقة تناقش وتستعرض جميع التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

صناعة البترول

وأضاف الملا أن المؤتمر يهدف إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب، وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.

وأشار إلى أن المؤتمر يشهد في نسخته الجديدة حضورًا دوليًا كبيرًا وفاعلًا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم، وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية  للطاقة.

مشاركة كبيرة وفعاليات متنوعة

ويشهد أول أيام إيجبس 2024 وعلى مدار يومين انطلاق فعاليات المؤتمر الاستراتيجي بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز.

ويشارك في المؤتمر الاستراتيجي كمتحدثين رئيسيين المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وكل من المهندس حيان عبدالغني، نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقي و السيد جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة والتجارة القبرصي والسيد بيدرو رافايل تيتشيا وزير النفط بجمهورية فنزويلا، والسيد رومين راديف  وزير الطاقة بجمهورية بلغاريا،  والسيد أنطونيو أوبورو أوندو، وزير المعادن والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية، والدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني والسيد فرانسيسكو دا كوستا مونتيرو، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، والسيدة ألكسندرا سودوكو، نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني والسيدة هون جوديث كابينجا، نائبة وزير الطاقة التنزاني والدكتورة أماني أبوزيد مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالاتحاد الإفريقي وديتى يول يورجنسن، مدير  إدارة الطاقة، المفوضية الأوروبية، والسيد هيثم الغيص، أمين عام، منظمة "أوبك"، والمهندس جمال عيسي اللوغاني، الأمين العام، لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، والسيد أسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، والدكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام، لرابطة منتجي النفط الأفارقة "أبو" والسفير ناصر كامل أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتورة هدى بن جنة علال المدير العام لمرصد الطاقة للمتوسط، كما يشارك أكثر من 40 رئيسًا تنفيذيًا ومسئولًا قياديًا من الشركات العالمية والمحلية للطاقة والبترول والغاز.

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