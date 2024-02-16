الجمعة 16 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يكشف استراتيجية تطوير معامل التكرير

المهندس مدحت يوسف
المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر بجهد مكثف لتحسين وتطوير قدرات معامل التكرير في جميع أنحاء البلاد، بهدف زيادة سرعة إنتاج البنزين والسولار والمنتجات البترولية الأخرى. 

استراتيجية تطوير معامل التكرير

هذه الخطوة تأتي في سياق خطة شاملة تهدف إلى تقليل الحاجة للاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الوقود لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، على الدور الحيوي لتحديث وتعزيز معامل التكرير في رفع الكفاءة الإنتاجية والقدرات التشغيلية، يُعد هذا الاتجاه جزءًا من التزام الوزارة نحو دعم التنمية المستدامة وتنفيذ مشروعات استراتيجية تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم الإنتاج.

 نائب رئيس هيئة البترول

ومن جانبه أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول ورئيس العمليات الأسبق، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن قطاع التكرير في مصر وهو من  القطاعات الصناعية الضخمة حيت يتواجد في مصر ٨ معامل تكرير تتراوح نوعيتها من معامل تكرير بسيطة وتحويلية وتحويل عميق وهي ميدور والعامرية والإسكندرية للبترول بالإسكندرية والسويس والنصر بالسويس وطنطا ومسطرد وأسيوط لتكرير البترول.

معمل تكرير ميدور

كما أوضح المهندس مدحت يوسف، أن معمل تكرير ميدور هو أكبر معامل التكرير المصرية بطاقة تكرير تبلغ ١٦٠ الف برميل/ اليوم بعد إجراء التوسعات الجاري الانتهاء منها خلال الشهر القادم وهو من المعامل الحديثة بتكنولوجيا التحويل العميق، كما يعتبر معمل تكرير طنطا من أصغر معامل التكرير المصرية بطاقة تكرير ٤٠ الف برميل يوميا وهو من نوعية معامل فصل الخام فقط.

 النصر للبترول

وأشار «يوسف»، إلى أنه تم مؤخرا تحديث كبير في معامل التكرير القديمة مثل النصر للبترول والسويس والإسكندرية والعامرية لتتواكب مع الشروط البيئية الحديثة وإجراء تطوير في بنيتها التحتية لتخفيض فاقد العمليات واسترجاع غازات الشعلة وإضافة وحدات تحويلية حديثة لتعظيم ربحية معامل التكرير حيث تم إنشاء مجمع لتفحيم المازوت بشركة السويس لتصنيع البترول واستغلال الوحدات الغير مستغلة بالشركة لتتكامل تكنولوجيا، كذلك تم إنشاء وحدة تقطير حديثة بشركة النصر للبترول لتعزيز توفير تغذية للوحدات التحويلية.

المنتجات البترولية

وتعتبر شركات إنريك وأموك والمصرية التكرير وأنوبك بأسيوط مراكز تصنيع كبيرة لتحويل المنتجات البترولية منخفضة القيمة الي منتجات بترولية عالية القيمة، كما تأتي المصرية التكرير واحدة من كبري تلك الشركات التحويلية بتحويل المازوت المنتج بمعمل تكرير مسطرد الي منتجات ذات جودة عالية وقيمة عالية كالبنزين ٩٥ والسولار منخفض الكبريت يورو ٥ ووقود النفاثات والكبريت والفحم.

وقال، إن شركة انربك بالإسكندرية وهي أكبر منتج للبنزين في مصر بمعدل ٢ مليون طن سنويا تقريبا، علاوة علي البنزول اللازم لتشغيل شركات البتروكيماويات.

كما أن شركة أموك وهي أكبر شركة لإنتاج زيوت التزييت في مصر بتحويل المازوت الي زيوت تزييت وزيوت محولات ونقل حركة وشموع برافينية  خلاف السولار وهي من الشركات الأولي في التداول في البورصة المصرية.

معمل تكرير أسيوط

بالإضافة إلى شركة انوبك وهي المشروع الجاري إنشاءه حاليا ربطا بمعمل تكرير أسيوط بتحويل المازوت الي منتجات بترولية باستخدام تكنولوجيا التكسير الهيدروجيني أسوة بالمصرية التكرير بمسطرد لتحويل المازوت الي منتجات عالية القيمة والجودة مثل السولار يورو ٥ ووقود النفاثات والبوتاجاز، حيث تبلغ تكلفة المشروع ٣ مليار دولار ومتوقع تشغيل المشروع بداية ٢٠٢٥.

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وأوضح أن تلك المشروعات والتوسعات التي أجريت علي معامل التكرير المصرية ستؤدي الي خفض كبير من واردات المنتجات البترولية المستوردة حاليا خصوصا السولار الأكبر استهلاكا من المنتجات البترولية مع تحقيق اكتفاء ذاتي من البنزين ٩٥.

معامل التكرير والسولار استراتيجية تطوير معامل التكرير نائب رئيس هيئة البترول وزارة البترول

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