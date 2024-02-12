الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كشف لغز ارتفاع أسعار البنزين.. كم لتر يستخرج من برميل النفط؟

برميل نفط
برميل نفط

عند الحديث عن البترول ومشتقاته، يبرز سؤال شائع "كم لتر بنزين وسولار يمكن الحصول عليه من برميل البترول؟" للإجابة على هذا السؤال يجب أولًا فهم ما هو برميل البترول، وكيف يتم تكريره لإنتاج مختلف المشتقات البترولية مثل البنزين والسولار.

"الدستور" توضح كم لتر بنزين فى برميل النفط

برميل البترول الخام هو وحدة قياس تستخدم في صناعة النفط، ويعادل حوالي 159 لترًا، عند تكرير برميل من البترول الخام لا ينتج عنه كمية محددة من البنزين أو السولار بشكل ثابت، بسبب تنوع خصائص البترول الخام والتقنيات المستخدمة في التكرير.

كما أن عملية التكرير تبدأ بفصل البترول الخام إلى مكوناته المختلفة أو "الجزيئات" من خلال عملية تسمى التقطير الجزئي في هذه العملية، يتم تسخين البترول الخام وتحويله إلى أبخرة تمر عبر برج التقطير، حيث تتكثف هذه الأبخرة عند درجات حرارة مختلفة لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات مثل الغازات البترولية، البنزين، الكيروسين، الديزل (السولار) وزيوت التشحيم، والغاز الطبيعي المسال، والزيوت الثقيلة، ومواد كيماوية أخرى تستخدم فى العديد من الصناعات البتروكيماويات.

والنسبة المحددة للبنزين والسولار المستخلصة من برميل البترول تعتمد على عوامل عدة، بما في ذلك نوع البترول الخام وتكوينه، إعدادات عملية التكرير، والطلب السوقي على المنتجات البترولية المختلفة، وبشكل عام، يمكن لبرميل واحد من البترول الخام أن ينتج نحو 70 - 75 لترًا من البنزين ونحو 40 إلى 50 لترًا من السولار، لكن هذه الأرقام تقريبية وتختلف من مصفاة تكرير إلى أخرى ومن نوع خام إلى آخر.

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسى

لتأمين الغاز بمحافظات الصعيد.. وزير البترول يتفقد توسعات محطة ضواغط غاز دهشور

ويبلغ سعر برميل النفط في الأسواق العالمية حوالي 81.80 دولار أمريكي لخام برنت، وهو ما يقارب 2500 جنيه مصري من برميل نفط واحد، حسب سعر صرف الدولار فى مصر، كما يمكن استخلاص حوالي 75 لترًا من البنزين بعد عملية التكرير من البرميل، بتكلفة تقدر بـ862.5 جنيه مصري، دون احتساب تكاليف التكرير والنقل، كما يمكن الحصول على 40 لترًا من السولار بتكلفة إجمالية تصل إلى 330 جنيهًا، وفقًا لأسعار اللتر في السوق المصري.

كما يتم تحديد أسعار المنتجات الأخرى المستخلصة من برميل النفط بناءً على الكميات المستخرجة والأسعار السائدة في الأسواق العالمية.

لتر بنزين أسعار البنزين برميل البترول سولار البترول الخام

الأكثر قراءة

كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف شركة خالدة للبترول

كشف لغز ارتفاع أسعار البنزين.. كم لتر يستخرج من برميل النفط؟

الفنان محمود عامر في أول ظهور بعد زواجه: "ربنا طبطب على قلبي"

رد حاسم على المشككين فى جودة عمليات تطوير القاهرة التاريخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال