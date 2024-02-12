كشف لغز ارتفاع أسعار البنزين.. كم لتر يستخرج من برميل النفط؟

عند الحديث عن البترول ومشتقاته، يبرز سؤال شائع "كم لتر بنزين وسولار يمكن الحصول عليه من برميل البترول؟" للإجابة على هذا السؤال يجب أولًا فهم ما هو برميل البترول، وكيف يتم تكريره لإنتاج مختلف المشتقات البترولية مثل البنزين والسولار.

"الدستور" توضح كم لتر بنزين فى برميل النفط

برميل البترول الخام هو وحدة قياس تستخدم في صناعة النفط، ويعادل حوالي 159 لترًا، عند تكرير برميل من البترول الخام لا ينتج عنه كمية محددة من البنزين أو السولار بشكل ثابت، بسبب تنوع خصائص البترول الخام والتقنيات المستخدمة في التكرير.

كما أن عملية التكرير تبدأ بفصل البترول الخام إلى مكوناته المختلفة أو "الجزيئات" من خلال عملية تسمى التقطير الجزئي في هذه العملية، يتم تسخين البترول الخام وتحويله إلى أبخرة تمر عبر برج التقطير، حيث تتكثف هذه الأبخرة عند درجات حرارة مختلفة لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات مثل الغازات البترولية، البنزين، الكيروسين، الديزل (السولار) وزيوت التشحيم، والغاز الطبيعي المسال، والزيوت الثقيلة، ومواد كيماوية أخرى تستخدم فى العديد من الصناعات البتروكيماويات.

والنسبة المحددة للبنزين والسولار المستخلصة من برميل البترول تعتمد على عوامل عدة، بما في ذلك نوع البترول الخام وتكوينه، إعدادات عملية التكرير، والطلب السوقي على المنتجات البترولية المختلفة، وبشكل عام، يمكن لبرميل واحد من البترول الخام أن ينتج نحو 70 - 75 لترًا من البنزين ونحو 40 إلى 50 لترًا من السولار، لكن هذه الأرقام تقريبية وتختلف من مصفاة تكرير إلى أخرى ومن نوع خام إلى آخر.

ويبلغ سعر برميل النفط في الأسواق العالمية حوالي 81.80 دولار أمريكي لخام برنت، وهو ما يقارب 2500 جنيه مصري من برميل نفط واحد، حسب سعر صرف الدولار فى مصر، كما يمكن استخلاص حوالي 75 لترًا من البنزين بعد عملية التكرير من البرميل، بتكلفة تقدر بـ862.5 جنيه مصري، دون احتساب تكاليف التكرير والنقل، كما يمكن الحصول على 40 لترًا من السولار بتكلفة إجمالية تصل إلى 330 جنيهًا، وفقًا لأسعار اللتر في السوق المصري.

كما يتم تحديد أسعار المنتجات الأخرى المستخلصة من برميل النفط بناءً على الكميات المستخرجة والأسعار السائدة في الأسواق العالمية.