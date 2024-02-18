الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بدء نظر طعن جديد لسفاح الجيزة على حكم إعدامه

محكمة النقض
محكمة النقض

بدأت منذ قليل  محكمة النقض اليوم الأحد، نظر الطعن رقم 12400 لسنة 91، للمتهم قذافي فراج عبدالعاطي، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، على حكم إعدامه.

وكانت قد أيدت محكمة النقض حكمين نهائيين ضد قذافي فراج "سفاح الجيزة"، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير، ويتبقى أمام المتهم 3 قضايا لم يتم الطعن عليها وهي:

1ـ حكم إعدامه في واقعة قتل صديقه المهندس رضا الذي ستنظره النقض في 26 فبراير الجاري.

2ـ حكم إعدامه في واقعة قتل زوجته، وهذا الحكم لم تحدد له جلسة للطعن عليه.

3ـ حكم إعدامه في واقعه قتل سكرتيرة، وهذا الحكم لم يحدد له جلسة طعن.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

محكمة النقض قذافي فراج سفاح الجيزة النيابة العامة

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