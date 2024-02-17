ارتكب 10 جرائم.. حبس لص العدادات في مصر القديمة

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عنصر جنائي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة عدادات المياه في دائرة عابدين بوسط القاهرة.

وكان قد أقر المتهم بارتكاب 10 جائم لسرقات عدادات المياه، من منطقة عابدين وكشف قيامه ببيع تلك العدادات إلى عميل سيء النية في منطقة مصر القديمة.

كانت قد تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين.