السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع طفل أثناء عبوره الطريق فى بولاق الدكرور

جثة طفل
جثة طفل

لقي طفلٌ مصرعه، اليوم السبت، أثناء عبوره الطريق بعد أن صدمته سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة جنونية بالطريق العام، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث بولاق الدكرور، يفيد بتلقي بلاغ من مستشفى قصر العيني بوصول «حمدان. س»، 9 سنوات، طالب بالصف الثالث الابتدائي، "جثة هامدة" في حادث في الطريق، وعلى الفور، انتقلت القوات الأمنية إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال، تبيَّن أنه أثناء عبور الطريق اصطدمت به سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة جنونية يقودها «سيد، م»، 40 سنة - سائق، وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وتولت النيابة التحقيق.

صدمته سيارة سرعة جنونية المستشفى اللواء هاني شعراوي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور مستشفى قصر العيني

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