رسامة شمامسة لكنيسة العذراء بالزقازيق برئاسة الأنبا تيموثاوس

صلى الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق، القداس الإلهي صباح أمس في كنيسة السيدة العذراء ومار بولس التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٤٣ من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة.



في سياق متصل، صلى الأنبا فام أسقف شرق المنيا، أمس، قداس عيد دخول السيد المسيح الهيكل، بكنيسة الشهيد مار مينا في قرية نزلة عبيد التابعة للإيبارشية، وخلاله سام الخادم الإكليريكي شيكوريل شماسًا كاملًا باسم دياكون سمعان، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما اختتم الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما والنائب البابوي لإيبارشية جنوبي ألمانيا ودير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، أمس، زيارته الرعوية لإيبارشية جنوبي ألمانيا.

بدأت الزيارة يوم الجمعة الماضي باجتماع مع اللجنة القانونية للإيبارشية، ثم صلى القداس الإلهي، صباح السبت، في كنيسة القديس مار مرقس بفرانكفورت، وشاركه نيافة الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، والآباء الكهنة.

وفي مساء الجمعة عقد لقاءً مع شعب كنيسة فيسبادن وألقى عليهم كلمة روحية، وانتقل نيافته إلى كنيسة ماينز حيث صلى فيها رفع بخور عشية وألقى كلمة روحية علي شعب الكنيسة.

صلى نيافته كذلك القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بدوسلدورف.

وقضى يوم الإثنين في لقاءات مع المجلس الإكليريكي الفرعي للإيبارشية، وعدد من الحالات التي لديها مشكلات زوجية واستمع لحوالي ٢٥ حالة.

وأقيم يوم الثلاثاء اجتماع مجمع كهنة لإيبارشية جنوبي ألمانيا، بدأ بصلاة القداس الإلهي ثم ألقى نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا والنائب البابوي الآخر للإيبارشية، والذي اعتذر عن عدم الحضور لظروف صحية، كلمة عبر "زووم" وأجاب نيافة الأنبا برنابا أسئلة الآباء الحاضرين، وترتيب بعض الأمور الإدارية والخدمية، وعرض عليهم مشروع الجمعية العامة لكل الإيبارشية برئاسة قداسة البابا أو من يفوضه قداسته بالنيابة عنه وتندرج تحتها جميع الجمعيات الفرعية في كل كنائس الإيبارشية.