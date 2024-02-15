الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

تفاصيل أول أيام المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا

الكنيسة
الكنيسة

اختتم المجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، فعاليات اليوم الأول في دير القديس جيورجيوس البطريركي، المعروف باسم "دير مار جرجس"، في حي مصر القديمة بالقاهرة.

وشهد اليوم الأول، تنقلات للمتروبوليتية (المطارنة) من إبراشية إلى أخرى وانتخاب متروبوليت وأساقفة وجاءت أهم قراراته كالتالي:

التنقلات:

1- مطران بوتسوانا المتروبوليت غناديوس، انتخب متروبوليتًا على مطرانية طرابلوس (ليبيا).

2- مطران بابيليون المتروبوليت ثيودروس، انتخب متروبوليتًا على مطرانية كونغو برازافيل.

3- مطران نفكراتوس المتروبوليت بندليمون، انتخب متروبوليتًا على مطرانية بطليموس (مطرانية تاريخية).

4- مطران أكسوم (أثيوبيا وإريتريا) المتروبوليت دانييل، انتخب متروبوليتًا على مطرانية أكرا.

5- مطران بابيليون المتروبوليت ثيودروس، انتخب متروبوليتًا على مطرانية كونغو برازافيل.

6- مطران أكرا (غانا) المتروبوليت بتروس، انتخب متروبوليتًا على مطرانية أكسوم.

اا ترفيع أساقفة إلى درجة المتروبوليتية:

أسقف نيلوبوليس الأسقف نيقوديموس، انتخب متروبوليتًا على مطرانية نيجيريا.

رسامة أرشمندريتية أساقفة:

1- الأرشمندريت إيزاك تسابوغلو، انتخب أسقفًا على أسقفية بوزومبوراس (أسقفية تاريخية).

2- الأرشمندريت تيموثي دوبا، انتخب أسقفًا على أسقفية جوما.

3- الأرشمندريت بوليكاربوس ديامانتوبولوس، انتخب أسقفًا على أسقفية بونيا وكيساجاني.

4- الأرشمندريت أثناسيوس كاييبي، انتخب أسقفًا على أسقفية بنين وتوجو.

5- الأرشمندريت كونستانتينوس بونسفيجي، انتخب أسقفًا على أسقفية جنوب السودان.

6- الأرشمندريت ستيفانوس سوليميوتيس، انتخب أسقفًا على أسقفية إيبونوس (أسقفية تاريخية).

كرم صاحب الغبطة المتربوليت ناركيسوس مطران بلوسِييُو (بورسعيد) والوكيل البطريركي في الإسكندرية بوسام اللواء للقديس سابا لخدمته في البطريركية بالإسكندرية على مدى عشر سنوات وما حققه في خدمته من انجازات.

وفي الختام أعطى البابا ثيودروس: 
المتروبوليت ثيوفيلاكتوس مطران طرابلوس (ليبيا) لقب شيخ قيصرية.
المتروبوليت إمانويل مطرانية بتوليماذوس لقب شيخ ديوسبوليس.
ذلك لتقاعدهما.

المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوبعها، والمفوض البطريركي للناطقين بالعربية.

أكسوم متروبوليت ا مطران المتروبوليت اليوم قراراته

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل.. "كوبونات للسلع الغذائية توزع فى رمضان".. الغرف التجارية تزف بشرى سارة

عاجل.. ثنائيات رمضان.. نجاح الأعوام السابقة يدفع النجوم لتكرار تجربة التعاون فى دراما 2024

القبض على فتاة التيك توك سوزى الأردنية بمنطقة الساحل

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر سلع شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى