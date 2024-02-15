تفاصيل أول أيام المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا

اختتم المجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، فعاليات اليوم الأول في دير القديس جيورجيوس البطريركي، المعروف باسم "دير مار جرجس"، في حي مصر القديمة بالقاهرة.

وشهد اليوم الأول، تنقلات للمتروبوليتية (المطارنة) من إبراشية إلى أخرى وانتخاب متروبوليت وأساقفة وجاءت أهم قراراته كالتالي:

التنقلات:

1- مطران بوتسوانا المتروبوليت غناديوس، انتخب متروبوليتًا على مطرانية طرابلوس (ليبيا).

2- مطران بابيليون المتروبوليت ثيودروس، انتخب متروبوليتًا على مطرانية كونغو برازافيل.

3- مطران نفكراتوس المتروبوليت بندليمون، انتخب متروبوليتًا على مطرانية بطليموس (مطرانية تاريخية).

4- مطران أكسوم (أثيوبيا وإريتريا) المتروبوليت دانييل، انتخب متروبوليتًا على مطرانية أكرا.

5- مطران بابيليون المتروبوليت ثيودروس، انتخب متروبوليتًا على مطرانية كونغو برازافيل.

6- مطران أكرا (غانا) المتروبوليت بتروس، انتخب متروبوليتًا على مطرانية أكسوم.

اا ترفيع أساقفة إلى درجة المتروبوليتية:

أسقف نيلوبوليس الأسقف نيقوديموس، انتخب متروبوليتًا على مطرانية نيجيريا.

رسامة أرشمندريتية أساقفة:

1- الأرشمندريت إيزاك تسابوغلو، انتخب أسقفًا على أسقفية بوزومبوراس (أسقفية تاريخية).

2- الأرشمندريت تيموثي دوبا، انتخب أسقفًا على أسقفية جوما.

3- الأرشمندريت بوليكاربوس ديامانتوبولوس، انتخب أسقفًا على أسقفية بونيا وكيساجاني.

4- الأرشمندريت أثناسيوس كاييبي، انتخب أسقفًا على أسقفية بنين وتوجو.

5- الأرشمندريت كونستانتينوس بونسفيجي، انتخب أسقفًا على أسقفية جنوب السودان.

6- الأرشمندريت ستيفانوس سوليميوتيس، انتخب أسقفًا على أسقفية إيبونوس (أسقفية تاريخية).

كرم صاحب الغبطة المتربوليت ناركيسوس مطران بلوسِييُو (بورسعيد) والوكيل البطريركي في الإسكندرية بوسام اللواء للقديس سابا لخدمته في البطريركية بالإسكندرية على مدى عشر سنوات وما حققه في خدمته من انجازات.

وفي الختام أعطى البابا ثيودروس:

المتروبوليت ثيوفيلاكتوس مطران طرابلوس (ليبيا) لقب شيخ قيصرية.

المتروبوليت إمانويل مطرانية بتوليماذوس لقب شيخ ديوسبوليس.

ذلك لتقاعدهما.

المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوبعها، والمفوض البطريركي للناطقين بالعربية.