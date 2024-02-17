القبض على "موظف خدمة عملاء البنوك" المزيف للنصب على المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على عاطل بالمنيا بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم للاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبو إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي".

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.