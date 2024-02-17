القبض على المتهمين بسرقة مواطن تحت تهديد السلاح فى مدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 5 أشخاص بدائرة قسمى شرطة المطرية والساحل، بتهمة ارتكاب واقعة الاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص باستخدام سيارتين «ميكروباص- ملاكى»، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث استدرج أحد المتهمين المجنى عليه «سائق»، إلى محل الواقعة، وتم إيهامه بعرض سيارة للبيع، وقام أحد المتهمين بخطف الحقيبة من المجني عليه وبداخلها المبلغ المالي.

وتم بإرشادهم ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.