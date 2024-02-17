"الزراعة": توافر الأمصال واللقاحات البيطرية المحلية عالية الجودة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر الأمصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع بجودة عالية سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري.

جاء ذلك في بيان لوزارة الزراعة اليوم السبت، في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام بوجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية المستوردة، الأمر الذي أدى إلى نفوق الدواجن.

وأهابت وزارة الزراعة بالمربين وأصحاب المزارع استخدام الأمصال واللقاحات البيطرية المحلية، حيث تتمتع بفاعلية عالية وأسعار مناسبة، كما أنها تخضع للرقابة الشديدة من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة والتفتيش.

تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

كما أهابت الوزارة بوسائل الإعلام تحري الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة أو تؤثر على جهود الدولة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، والتواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.