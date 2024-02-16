الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

توفير أعلاف وأصناف من الأرز.. حصاد وزارة الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٨٢،  حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٩ وحتى ١٥ فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر الأعلاف، ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف، للاستفادة به وقت الأزمات فى إحداث توازن الأسواق، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر.

وخلال هذا الأسبوع، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية، كما عقد أيضا اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  لبحث حل قضايا نادي سموحة الرياضي قانونيا، بحضور المهندس فرج عامر رئيس النادي، وممثلين عن الوزارتين.

متابعة ملفات الثروة النباتية والحيوانية والأمن الغذائى

كما عقد وزير الزراعة، اجتماعا موسعا، ضم مديري مديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي، ومراقبات الاستصلاح، بالمحافظات المختلفة، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالثروة النباتية والحيوانية والأمن الغذائي.

كما استقبل القصير، أيضا "دومينيك جوه" سفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة، وبحث معه التعاون في مجال استنباط أصناف الأرز قليلة استهلاك المياه والاستزراع السمكي وتبادل السلع الزراعية.

وأصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريرا بأنشطته الخدمية والإرشادية والبحثية خلال شهر يناير الماضي، حيث تضمن التقرير متابعة الحالة المرضية لمختلف المحاصيل، كما نفذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية في بني سويف، حيث جابت العيادة المتنقلة قرى ونواحي بني سويف لعلاج مواشي واغنام وماعز ودواب صغار المربيين، والتي بلغت أكثر من 6 آلاف رأس ماشية لدى 3 آلاف مربي.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من إعطاء أكثر من 1.3 مليون جرعة ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024 والتي بدأت في 27 يناير الماضي.

كما قام وفد رسمي من المملكة المغربية برئاسة "إدريس بارك" رئيس قسم وقاية النباتات بالإدارة المركزية للمكتب الوطني لسلامة الأغذية بزيارة الحجر الزراعي المصري والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية؛ للتعرف على نظام الصحة والصحة النباتية المطبق في إنتاج وتصدير البطاطس المصرية لمختلف دول العالم، كما نظمت أيضا لجنة مبيدات الآفات الزراعية، برنامجا تدريبيا حول “الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات وأثره على الصادرات الزراعية” لشباب الباحثين بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بمقر لجنة المبيدات.

فيما أعلن  مركز بحوث الصحراء، إعادة تأهيل 50 منزلا في المجتمع السابع  جنوبَ مدينة مرسى مطروح، وإنشاء خزانات وآبار لحصاد المياه بمطروح بالتعاون مع شركة عجيبة للبترول، كذلك استقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور "مانوج نارديوسنج" سكرتير عام المنظمة الأفروأسيوية للتنمية الريفية، والسيد محمد رشوان، المنسق الإقليمي للمنظمة في دول شمال وشرق إفريقيا، والوفد المرافق؛ لمناقشة سبل التعاون بين الجهتين.

ونظم  معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة تدريبية قطرية فى الفحص الحسي لزيت الزيتون  وتعبئة وتخزين زيت الزيتون لصالح العاملات بالجمعية النسائية بموط مركز الداخلة، كما أنهى المعمل المركزى لبحوث الحشائش، فعاليات دورة تدريبية تحت عنوان: فحص بذور الحشائش فى الشحنات النباتية: الصادرات والواردات وعلاقتها بالحجر الزراعي، والتي تم تنظيمها بمقر المعمل.

 

الإنفوجراف الأسبوعي لوزارة الزراعة
الإنفوجراف الأسبوعي لوزارة الزراعة
الإنفوجراف الأسبوعي لوزارة الزراعة
الإنفوجراف الأسبوعي لوزارة الزراعة
انفوجراف توفير مخزون الأعلاف وانتاج أصناف الأرز الزراعة

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