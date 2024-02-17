ضبط 3.5 طن لحوم ودواجن فاسدة بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت وضبط الأسعار لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على سلامة المواطنين.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه على تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري خلال الأسبوع الماضي، والتي ضمت نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن، وذلك بالمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات تمكنت من تحرير ١١ محضرًا وضبط عدد (٣.٥) طن مصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار التقرير إلى أن الضبطيات شملت ١٠٦٠ كجم مصنعات دواجن ومقطعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية أكتوبر والشيخ زايد، وضبط ٢٥٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بنطاق أحياء العجوزة والدقي وبولاق الدكرور ومنشأة القناطر.

كما أوضح التقرير أن الحملات تمكنت خلال تمشيط الأسواق من ضبط ٧٠٠ كجم لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة، وضبط ١٥٠٠ كجم هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز ومدينة أوسيم.