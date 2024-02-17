السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أجندة الدستور الثقافية اليوم السبت 17 فبراير 2024

إحدي لوحات معرض مرايا
إحدي لوحات معرض مرايا

معارض تشكيلية وعروض سينمائية، أمسيات فنية وثقافية، يحتشد بها اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية اليومية.

 

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية لهذا اليوم  

ففي السادسة مساء، يحتضن بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة بالأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالية بذكري الشاعر فاروق شوشة، والتي تقام بعنوان “فاروق شوشة حارس لغتنا الجميلة”،  والتي يتحدث فيها كل من: الناقد دكتور أحمد درويش، والشاعر أحمد عنتر مصطفى، والناقد دكتور أحمد بلبولة، ويدير الاحتفالية الشاعر السيد حسن.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف، أمسية جديدة من أمسيات صالون السينما المستقلة، والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

وتتضمن الأمسية عروض أفلام: “العالم الجديد” روائى قصير ــ “لسه فيه فرصة” ــ وفيلم روائي قصير “ولد”، ويعقب عروض الأفلام مناقشتها مع صناعها والجمهور، بمشاركة الناقدين: شاهندة محمد علي وإسلام أحمد علي.

يسبقها في الثانية عشرة ظهرا، وضمن نادي سينما أطفال مركز الحرية للإبداع، عرض لفيلم الأنيميشن   Lady and the tramp.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وفي الخامسة، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة القاهرة، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع أحدث مؤلفات الباحثة دكتورة فاطمة كشك، "كليشيهات أثرية"، والصادر بالتزامن مع دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، عن مكتبة البلسم للنشر، رسومات للفنان محمد وهبة. هذا وتتناول كتاب فاطمة كشك، "كليشيهات أثرية"، بالنقاش والتحليل الباحثة دكتورة مايسة مصطفيى.

وفي الرابعة عصرا، تعقد بمركز مقعد السلطان قايتباي للثقافة والفنون، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب “كنوز مقابر مصر”، للدكتور مصطفى الصادق، أستاذ الطب المتفرغ بقصر العيني وأحد الشخصيات المهتمة بتراث والتاريخ جبانات القاهرة القديمة والذي له مجهود كبير في محاولات توثيقها والدعوة للحفاظ عليها.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا هذا اليوم، تنظم شبكة آمون للباحثين في الأدب والسينما، ندوة أونلاين عبر تطبيق زوومو تحت عنوان "مدن وجرائم وكاميرات"، ومناقشة لفيلم خيري بشارة "العوامة 70"، قراءة تقدمها دكتورة سلمي مبارك، أستاذ الأدب المقارن والفنون بجامعة القاهرة، وتعقب عليها الناقدة سحر عبد الحكيم.

وفي نفس التوقيت ــ الرابعة عصرا ــ وضمن أمسيات صالون السبت الثقافي، تحتضن قاعة طه حسين بنقابة الصحفيين، ندوة بعنوان "أهمية التراث الشعبي في حياة المصريين"، ويتحدث فيها دكتور حنا نعيم، عضو المجلس الأعلي للثقافة، ويديرها الكاتب محمود الشيخ.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يعقد بنادي أدب أسيوط في السابعة والنصف مساء، أمسية قراءات قصصية، بمشاركة كل من الكتاب: نعيم الأسيوطي، مدثر الخياط، د. سيد عبد الرزاق، أحمد صلاح فخري، مصطفي البلكي، ودكتورة أسماء عبد الرحمن.

وفي الثالثة عصرا، تعقد بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، ندوة بعنوان "مصر فى عيون الشباب"، يتحدث فىها دكتور عزت عزوز، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير عام البنك المركزي المصري سابقا.

أسبوع الأفلام اليابانية في الإسكندرية

وفي الثانية عشرة ظهرا، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تنطلق بمركز الجزويت الثقافي بالأسكندرية، أسبوع الأفلام اليابانية في الإسكندرية 2024، وعرض لفيلم “الطريق إلي النهر”، الفيلم روائي طويل، تاريخي كوميدي، من إنتاج عام 2022، وتبلغ مدة عرضه 112 دقيقة، ومن إخراج كِنجي ناكانيشي.

وفي ذات السياق، يعرض في السادسة مساء، "نيكوكو سيدة الميناء"، إخراج: أيومو واتانابيه، كوميدي من إنتاج عام 2021 وتبلغ مدة عرضه 96 دقيقة.

فعاليات دار الأوبرا المصرية

وفي أجندة الدستور الثقافية، عدة فعاليات تنظمها دار الأوبرا المصرية عبر مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور. ففي الثامنة مساء، يستقبل المسرح الكبير بالأوبرا بالجزيرة، حفل تحييه أوركسترا القاهرة السيمفوني، بعنوان "الأم الثكلي"، بمشاركة صوليست آبيجيلا فوشتينا، مني رفلة، جولي فيظي، عمرو مدحت، رضا الوكيل، وقيادة جاكوب سيباري.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ تحيي فرقة أوبرا القاهرة الاحتفال بعيد الحب، وذلك علي مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية.

وفي السادسة مساء، تستقبل قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، افتتاح المعرض الفردي الخاص للفنان التشكيلي أحمد رفعت، والذي يقام تحت عنوان “مرايا”، ويستمر حتي 24 فبراير الجاري.

ويضم المعرض 42 عمل منفذة بخامات متنوعة منها ورق يدوى، ألوان ترابية، ألياف حليج القطن والكتان، وألياف الصبار الجاف ويعكس خلالها العلاقات بين ألوان الفنون المختلفة ليعبر عن أحد أهداف الفن المتمثلة فى قدرة وخيال المبدع والمتلقى على إنتاج وتذوق العمل الفنى المجرد.

أجندة الدستور الثقافية الشاعر فاروق شوشة قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بيت السناري الأثري بالسيدة زينب مسرح سيد درويش بالإسكندرية أسبوع الأفلام اليابانية بالإسكندرية 2024 بيت الشعر العربي بيت الست وسيلة سينما مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية دكتورة فاطمة كشك مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك

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