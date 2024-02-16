السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جراحة دقيقة تُنقذ رجل خمسيني من ورم باللسان في الباجور

المريض
المريض

نجحت الأطقم الطبية بمستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية، في إنقاذ مريض بعد تعرضه لـ انيميا حادة إثر نزيف مستمر باللسان، مما تسبب في إعاقة شبه كاملة لكافة أنشطته اليومية.

وأوضح مدير مستشفى الباجور التخصصي الدكتور وليد الشريف، أن قسم الطوارئ استقبل مريض في العقد الخامس من عمره، مصابًا بورم في اللسان ويُعاني من النزيف.

ونجح الفريق الطبي في إجراء عملية جراحية دقيقة له، مع الحفاظ علي غالبية الغدد اللعابية المتحكمة بمهام الفم من بلع الطعام وغيرها من المهام، وذلك من خلال جراحة هي الأدق من نوعها في مجال جراحه أورام الوجه.

واستمرت العملية الجراحية لأكثر من ساعة ونصف، وقاد الطاقم الطبي الدكتور أحمد نوار رئيس قسم جراحات الأورام، وخرج المريض من المستشفى استئصال الورم وتمام الشفاء.

محافظة المنوفية إزالة ورم مريض خمسيني جراحه دقيقه ونادره إنقاذ مريض

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتابع جهود رؤساء المدن بالمرور الميدانى لمشروعات رصف الطرق

محافظ المنوفية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة "100 مليون شجرة"

بالأسماء.. محافظ المنوفية يعتمد حركة تنقلات محدودة بالوحدات المحلية

الأكثر قراءة

«عم ربيع».. فكهانى عبّر عن جدعنة المصريين مع غزة فى مشهد عفوى

سوزى الأردنية فى قبضة الأمن.. مصادر تكشف كواليس مأمورية الآداب لضبطها

اقتحام معبر رفح.. 4 حقائق عن «الفيديو المزعوم»

مصادر: لا صحة لاقتحام معبر رفح.. والشرطة الفلسطينية تؤمن دخول المساعدات

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح