جراحة دقيقة تُنقذ رجل خمسيني من ورم باللسان في الباجور

نجحت الأطقم الطبية بمستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية، في إنقاذ مريض بعد تعرضه لـ انيميا حادة إثر نزيف مستمر باللسان، مما تسبب في إعاقة شبه كاملة لكافة أنشطته اليومية.

وأوضح مدير مستشفى الباجور التخصصي الدكتور وليد الشريف، أن قسم الطوارئ استقبل مريض في العقد الخامس من عمره، مصابًا بورم في اللسان ويُعاني من النزيف.

ونجح الفريق الطبي في إجراء عملية جراحية دقيقة له، مع الحفاظ علي غالبية الغدد اللعابية المتحكمة بمهام الفم من بلع الطعام وغيرها من المهام، وذلك من خلال جراحة هي الأدق من نوعها في مجال جراحه أورام الوجه.

واستمرت العملية الجراحية لأكثر من ساعة ونصف، وقاد الطاقم الطبي الدكتور أحمد نوار رئيس قسم جراحات الأورام، وخرج المريض من المستشفى استئصال الورم وتمام الشفاء.