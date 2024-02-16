الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أشعة لـ"محسن رمضان" بسبب إصابة الركبة في قمة الأهلي والزمالك لكرة اليد

إصابة محسن رمضان
إصابة محسن رمضان

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي خضوع محسن رمضان، لاعب الفريق، لأشعة خلال الساعات ‏القادمة، للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك ببطولة الدوري.‏

وأكد الدكتور عمرو يوري، طبيب الفريق، أن محسن رمضان تعرض للإصابة في الركبة، وسوف يخضع للأشعة، لتحديد درجة ‏الإصابة وبرنامج العلاج المناسب.‏

وكان الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، قد خسر أمام الزمالك بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري.‏

وقدم الفريق عرضًا قويًّا، وتقدم في الشوط الأول بنتيجة 14-12، قبل أن ينتهي الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة 24-24، ويتم الاحتكام ‏إلى ركلات الترجيح التي خسرها الفريق بنتيجة 28-29.‏

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