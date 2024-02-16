أشعة لـ"محسن رمضان" بسبب إصابة الركبة في قمة الأهلي والزمالك لكرة اليد

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي خضوع محسن رمضان، لاعب الفريق، لأشعة خلال الساعات ‏القادمة، للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك ببطولة الدوري.‏

وأكد الدكتور عمرو يوري، طبيب الفريق، أن محسن رمضان تعرض للإصابة في الركبة، وسوف يخضع للأشعة، لتحديد درجة ‏الإصابة وبرنامج العلاج المناسب.‏

وكان الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، قد خسر أمام الزمالك بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري.‏

وقدم الفريق عرضًا قويًّا، وتقدم في الشوط الأول بنتيجة 14-12، قبل أن ينتهي الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة 24-24، ويتم الاحتكام ‏إلى ركلات الترجيح التي خسرها الفريق بنتيجة 28-29.‏

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