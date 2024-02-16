الجمعة 16 فبراير 2024
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سياسي

محمد نصير لـ صالون"التنسيقية": مصر لديها رصيد قوى في بعض الصناعات المهمة

محمد نصير- عضو تنسيقية
محمد نصير- عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال محمد نصير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر لديها قيمة تنافسية بالمقارنة ببعض الدول ولديها رصيد قوى في بعض الصناعات المهمة من الحديد وقطاعات التشييد والعقارات وغيرها الكثير والخدمات السياحية، مضيفًا أن مصر لديها عوامل جذب لتنمية هذه القطاعات بشكل كبير.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي جاء تحت عنوان "التوجهات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري.. طموح وتحديات".

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وأضاف نصير، أنه يجب الحفاظ على الأمن القومي المصري من خلال توعية المواطنين، مشيرًا إلى أنه يحب أن يكون لدينا رسالة لكل فترة زمنية.

وأشار إلى ضرورة العمل على جذب الاستثمار الأجنبي لتوفير العملة الدولارية، موضحًا أن جذب المستثمرين الأجانب يكون من خلال العمل على بعض العوامل ومنها موقع مصر الجغرافي المتميز.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كلًا من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد سالم، ود. محمد  محرم، ومحمد نصير، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

محمد نصير تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مصر العقارات الخدمات السياحية القطاعات

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