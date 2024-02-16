الزمالك يسحق الأهلي بخماسية في قمة الناشئين ببطولة الجمهورية

اكتسح فريق الزمالك نظيره النادي الأهلي بخماسية مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الـ 22 لبطولة الجمهورية للناشئين (مواليد 2009).

وسجل أحمد صفوت هاتريك ثلاثة أهداف للفارس الأبيض، كما أضاف زميله أحمد محمود هدفين.

وظهر جميع لاعبي الزمالك بمستوى فني مميز، خاصة أحمد إبراهيم الذي صنع أربعة أهداف خلال اللقاء، بالإضافة إلى أحمد صفوت الذي سجل “هاتريك” وأحمد محمود الذي سجل هدفين، وحارس المرمى الصاعد مصطفى أبو بكر، وسيطر لاعبو الأبيض على مجريات الأمور خلال الشوطين، وقدم الفريق مستوى مميز على مدار الشوطين.

واستطاع لاعبو الزمالك تحويل التأخر بهدف من ركلة جزاء للأهلي، لفوز سحق بخماسية بجانب إهدار بعض الفرص المحققة التي كادت أن تزيد من رصيد أهداف الأبيض.

وحرص محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، وحازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، وأعضاء اللجنة الفنية وقدامى لاعبي الزمالك على حضور المباراة لمؤازرة الفريق.

يقود فريق الزمالك 2009، إسلام عادل المأمور مديرًا فنيًا، وإسماعيل نوح آدم مدربًا مساعدًا، ووليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، وحسن شعير طبيبًا، وأشرف محمود إصابات وتأهيل، ونبيل أحمد محمود إداريًا، ويوسف سيد مسؤولًا للمهمات.