الجمعة 16 فبراير 2024
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سياسي

محمد سالم لـ"صالون التنسيقية": التوسع بالبنية التحتية يسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد

محمد سالم
محمد سالم

قال محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التوسع في البنية التحتية يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وفتح فرص عمل للشباب لكنه مناسب لفترة محدودة، مضيفًا أن مشروعات البنية التحتية تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة ولكنها ليست نمطًا يحدث تنمية مثل إنشاء المصانع.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي جاء تحت عنوان: "التوجهات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري.. طموح وتحديات".

وأضاف سالم أن وثيقة ملكية الدولة تعمل على تخارج الدولة من الاقتصاد، وهذا تحول مطلوب لإحداث تأثير دون ضغط على الدولة، ومن هنا لا تتحول الدولة لمنافسة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك أنماطًا لا يجب أن تدخل الدولة في منافسة القطاع الخاص لكي تحدث تنمية في الاقتصاد.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد سالم، ود. محمد محرم، ومحمد نصير، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب أحمد محمد سالم عجلة الاقتصاد المصري فرص عمل الأحزاب السياسية

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