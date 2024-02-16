الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

اللواء أحمد راشد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الجيزة

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم أعمال تطوير عددًا من الميادين بالأحياء.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة الساحات في ميدان الجيزة، وتشمل إنشاء مقاعد للجلوس ودورات مياه، ودعم المسطحات الخضراء وتركيب كاميرات للمراقبة، وتركيب أرصفة إنترلوك للمشاة، وتحسين كفاءة الإنارة بالميدان، في إطار خطة المحافظة لإضفاء المظهر الحضاري اللائق على الميدان ومحيطه.

وأشار إلى ضرورة إدخال جميع السيارات النقل العام (الميكروباص) التي تعمل في خدمات نقل المواطنين داخل منظومة السرفيس.

كما شملت جولة المحافظ متابعة انتظام العمل داخل موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة، حيث وجه رئيس جهاز السرفيس بضرورة إدخال جميع السيارات الميكروباص العاملة في خدمات نقل المواطنين داخل منظومة السرفيس وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، لضمان السيطرة على المنظومة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات خارج مواقف السرفيس بالطرق والمحاور للتأكد من انتظام سيارات السرفيس بالتعريفة المحددة لخطوط السير، وعدم المغالاة في تحصيل الأجرة من المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما في ذلك سحب وإلغاء التراخيص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

كما تفقد المحافظ ميدان النهضة وشارع الجامعة، حيث وجه رئيس حي جنوب بالتنسيق مع ملاك العقارات الكائنة بميدان النهضة لرفع كفاءة واجهات العقارات وطلاؤها، لإضفاء المظهر الحضاري.

ووجه المحافظ خلال جولته رئيس حي الدقي بسرعة إنجاز أعمال تطوير ورفع كفاءة امتداد شارع نادي الصيد، مع تكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعديات للباعة الجائلين والمحال في ميدان المساحة.

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة بضرورة الصيانة الدورية للحدائق والجزر الوسطى والمسطحات الخضراء، بالتعاون مع الأحياء المعنية للحفاظ على الشكل الحضاري لها.

واستمع المحافظ خلال الجولة لآراء وشكاوى المواطنين، موجهًا الأحياء المعنية بالاستجابة الفورية لها. رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ورؤساء هيئة النظافة في أحياء جنوب والعجوزة والدقي، بالإضافة إلى رئيس جهاز السرفيس.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
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