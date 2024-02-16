الأهلى يسعى لتأمين الصدارة أمام شباب بلوزداد فلى دورى الأبطال.. الليلة

يعود الأهلى من جديد لبطولة دوري أبطال أفريقيا في رحلة دفاعه عن لقبه عندما يلتقي مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، على ملعب “5 يوليو” بالجزائر في التاسعة مساء اليوم الجمعة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للبطولة.

وكان «كاف» قد قرر تأجيل مباراة الأهلى ومضيفه شباب بلوزداد، والتي كان مقررا لها ديسمبر الماضي، بسبب مشاركة الفريق في منافسات مونديال الأندية بالسعودية، إلى جانب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز أو على الأقل تجنب الخسارة فى مباراة اليوم لضمان الحفاظ على صدارة المجموعة قبل مواجهة ميدياما بغانا وذلك يوم 23 فبراير الحالي.

موقف الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويتساوى الأهلي ويانج أفريكانز التنزانى برصيد خمس نقاط لكل منهما لكن أفضلية الأهداف منحت الفريق الأحمر صدارة المجموعة ثم ميدياما الغانى وشباب بلوزداد الجزائري بأربع نقاط غير أن الأهلى وبطل الجزائر خاضا عدد مباريات أقل.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة بطل الجزائر أكد خلالها ضرورة التركيز والعمل بمنتهى الجدية فى مواجهة شباب بلوزداد فلا سبيل سوى تحقيق الفوز.

وقال كولر للاعبيه خلال المجاضرة الفنية إن كل فرق المجموعة الرابعة لديها نفس الطموح والفرص للتأهل وبالتالى تزيد المهمة صعوبة لاسيما أن مرحلة الجد بدأت.

وعرض كولر، مقطع فيديو مدته 20 دقيقة هو ملخص لأربع مباريات خاضها شباب بلوزداد على أرضه وتضمنت نقاط القوة والضعف من أجل استغلال تلك التعليمات لحسم اللقاء.

وأكد المدير الفني في ختام جلسته أنه لا مجال لخسارة أي نقاط في دوري الأبطال، من أجل ضمان المنافسة على صدارة المجموعة ومواصلة المشوار في البطولة.

التشكيل المتوقع للأهلي

من جانبه استقر كولر، على تشكيل الأهلي، الذي سيخوض به اللقاء المرتقب أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مواجهة شباب بلوزداد بتشكيل مكون من مصطفي شوبير في حراسة المرمي وأمامه الرباعي محمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول وفي وسط الملعب مروان عطية ومحمد مجدى أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وفي الهجوم أنتوني موديست.