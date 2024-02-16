إمام عاشور: مستعدون لمواجهة شباب بلوزداد ونتمنى إسعاد جماهير الأهلى

تحدث إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة المؤجلة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب من التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال إمام عاشور في تصريحات تليفزيونية: "مستعدون لمباراة شباب بلوزداد وهذه مواجهة مهمة للغاية".

وأضاف: "أتمنى تحقيق نتيجة جيدة من أجل إسعاد جماهير الأهلي".

وتابع: "أصبحت بحال أفضل بعد الإصابة، الفترة الماضية حدثت لي بعض المشاكل وكنت أحتاج إلى راحة، واستطعت العودة للملعب في أسرع وقت".

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، حصدها من فوز واحد على ميدياما الغاني، وتعادلين أمام يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار وشباب بلوزداد في القاهرة.

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