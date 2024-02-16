الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلينكن: قضايا صعبة للغاية تعترض الوصول لصفقة الرهائن

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

يعترف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار، لكنه يسلط الضوء على تحديات كبيرة.

 

واعتبرت المقترحات السابقة التي قدمتها حماس إشكالية، لكن بلينكن يشير إلى إمكانية إحراز تقدم من خلال المفاوضات الجارية التي تشمل قطر ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة.

 

وعلى الرغم من المناقشات المكثفة، لم يتم تحقيق أي تقدم في المحادثات التي شارك فيها رؤساء المخابرات من الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر. 

 

ويواصل مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز المناقشات في إسرائيل، مما يشير إلى استمرار الجهود لإيجاد حل.

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