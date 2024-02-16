الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة طالبين للمحاكمة لاتهامهما بإدارة صفحة عبر فيس بوك لبيع الأسلحة والذخائر

ضبط طالبين
ضبط طالبين

أحالت جهات التحقيق المختصة طالبين للمحاكمة لاتهامهما بإدارة صفحة عبر فيس بوك لبيع الأسلحة والذخائر.

 

كشف أمر الإحالة أن المتهمين أنشئا واستخدما حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية "موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك" وتطبيق واتس آب" يعرضا من خلاله صورًا للأسلحة النارية والبيضاء المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر وكان ذلك حال الإتجار فيها بدون ترخيص. 

 

واضاف امر الإحالة أن المتهمين تاجرا بغير ترخيص في الأسلحة النارية غير المشخشنة "فرد خرطوش" وتاجرا بغير ترخيص في الأسلحة البيضاء "مطواة قرن غزال".

 

كما أنشئا واستخدما حسابًا خاصًا على فيسبوك" و" تطبيق واتس آب" بهدف إرتكاب الجريمة محل الوصف الأول وتسهيل الجريمتين محل الوصف الثاني والثالث.

طالبين إدارة صفحة فيس بوك بيع الأسلحة والذخائر أمر الإحالة حوادث الدستور

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