وكيل "دفاع النواب": إطلاق مبادرة الداخلية "كلنا واحد" جزء من دورها الوطني

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بما حققته مبادرة " كلنا واحد " التي تطلقها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتقديم السلع المخفضة للجمهور.

وأكد "المصري" أن اعلان وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.. والتى تنطلق غدا الجمعة 16 فبراير وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تأكيد علي وزارة الداخلية هي صمام أمان الجبهه الداخليه، وركن رصين تقدم رسالتها الساميه في التخفيف عن المواطنين بتقديم السلع باسعار مخفضه.

وأضاف وكيل “دفاع النواب” في تصريحات له اليوم، أن وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، تؤكد دائما بأنها شرطة الشعب تبذل الغالي والنفيس لتحقيق أمن المجتمع، وتقوم بأداء واجب وطني آخر يحتم عليها الوقوف بجانب الشعب المصري في مواجهه موجات غلاء الأسعار التي خلفتها الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثر بها الاقتصاد الوطني، بإقامة معارض للسلع المخفضة، علي مدار 20 مرحلة قدمت خلالها كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتقدم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر والتقدير لوزير الداخلية الذي أحدث طفرة غير مسبوقة في مكافحة الجريمه والقضاء على الارهاب، ولم يغفل الدور المجتمعي والإنساني الذي تقدمه الشرطة للشعب المصري من خلال معارض (كلنا واحد).