الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وكيل "دفاع النواب": إطلاق مبادرة الداخلية "كلنا واحد" جزء من دورها الوطني

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بما حققته مبادرة " كلنا واحد " التي تطلقها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتقديم السلع المخفضة للجمهور.

وأكد "المصري" أن اعلان وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.. والتى تنطلق غدا الجمعة 16 فبراير وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تأكيد علي وزارة الداخلية هي صمام أمان الجبهه الداخليه، وركن رصين تقدم رسالتها الساميه في التخفيف عن المواطنين بتقديم السلع باسعار مخفضه.

وأضاف وكيل “دفاع النواب” في تصريحات له اليوم، أن وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، تؤكد دائما بأنها شرطة الشعب تبذل الغالي والنفيس لتحقيق أمن المجتمع، وتقوم بأداء واجب وطني آخر يحتم عليها الوقوف بجانب الشعب المصري في مواجهه موجات غلاء الأسعار التي خلفتها الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثر بها الاقتصاد الوطني، بإقامة معارض للسلع المخفضة، علي مدار 20 مرحلة قدمت خلالها كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتقدم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر والتقدير لوزير الداخلية الذي أحدث طفرة غير مسبوقة في مكافحة الجريمه والقضاء على الارهاب، ولم يغفل الدور المجتمعي والإنساني الذي تقدمه الشرطة للشعب المصري من خلال معارض (كلنا واحد).

اللواء ابراهيم المصري مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية السلع المنخفضه للجمهور شهر رمضان المبارك

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

دراسة: المشي والركض واليوغا وتدريبات القوة علاجات فعالة للاكتئاب

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر سلع شهر رمضان

غدر الأحباب.. حبس المتهمين بالتعدي على فتاة وهتك عرضها بالنزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى