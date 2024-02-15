استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة (صور)

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة، وصلت إلى حد الغزارة على بعض المناطق.

حسب بيان للشركة القابضة الأم، تابع ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، استعدادات شركات المياه بمختلف محافظات الجمهورية، والجهود المبذولة في التعامل مع مياه الأمطار.

وفقا للبيان، أكد رسلان استمرار حالة الطوارئ حتى الانتهاء من موجة الطقس التي تتعرض له البلاد، نتيجة المنخفض الجوي وفقًا للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية، والمتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية، وغرف المتابعة بالمحافظات التي تعرضت لها، خاصة بالمدن الساحلية.

من جهته، أوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه تم الدفع بـ100 معدة بنطاق محافظة الجيزة، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

وتابع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، عمليات سحب مياه الأمطار من خلال ١٢٥ معدة منتشرة بمختلف المناطق، مشيرا أن عمليات سحب مياه الأمطار مستمرة، مشيرًا إلى استمرار رفع حالات الاستعداد القصوى وانتشار فرق الطوارئ والمعدات بالشوارع الرئيسية، وكذا الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري؛ للتعامل مع مياه الأمطار.

جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم

جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم

جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم

جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم

جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم