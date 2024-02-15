الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة (صور)

خلال عمليات شفط مياه
خلال عمليات شفط مياه الأمطار اليوم

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة، وصلت إلى حد الغزارة على بعض المناطق.

حسب بيان للشركة القابضة الأم، تابع ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، استعدادات شركات المياه بمختلف محافظات الجمهورية، والجهود المبذولة في التعامل مع مياه الأمطار.

وفقا للبيان، أكد رسلان استمرار حالة الطوارئ حتى الانتهاء من موجة الطقس التي تتعرض له البلاد، نتيجة المنخفض الجوي وفقًا للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية، والمتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية، وغرف المتابعة بالمحافظات التي تعرضت لها، خاصة بالمدن الساحلية.

من جهته، أوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه تم الدفع بـ100 معدة بنطاق محافظة الجيزة، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

وتابع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، عمليات سحب مياه الأمطار من خلال ١٢٥ معدة منتشرة بمختلف المناطق، مشيرا أن عمليات سحب مياه الأمطار مستمرة، مشيرًا إلى استمرار رفع حالات الاستعداد القصوى وانتشار فرق الطوارئ والمعدات بالشوارع الرئيسية، وكذا الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري؛ للتعامل مع مياه الأمطار.

جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم
جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم
جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم
جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم
جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم
جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم
جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم
جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم
جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم
جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم
جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم
جانب من عمليات شفط مياه الأمطار اليوم
محافظتي القاهرة والجيزة شهدت اليوم حالة من عدم الأستقرار في الأحوال الجوية سقوط امطار متفاوتة المهندس ممدوح رسلان

مواد متعلقة

البيت الأبيض: نؤمن بحق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها

الاحتلال الإسرائيلى يعلن توسيع نطاق عملياته فى خان يونس

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

القاهرة الإخبارية: أنباء عن استهداف الحوثيين سفينة "إم سى سى" بالبحر الأحمر

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

الجاليات المصرية فى الدول العربية تحتشد بأعداد غفيرة أمام السفارات

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

دراسة: المشي والركض واليوغا وتدريبات القوة علاجات فعالة للاكتئاب

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر سلع شهر رمضان

غدر الأحباب.. حبس المتهمين بالتعدي على فتاة وهتك عرضها بالنزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى