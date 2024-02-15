الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار وانتشار المُعدات لتسهيل الحركة المرورية

نزح مياه الأمطار
نزح مياه الأمطار من شوارع وميادين الجيزة

واصلت محافظة الجيزة، أعمال شفط مياه الأمطار من الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية والمحاور المرورية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية. 


وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المُستقر التي تشهدها المحافظة وذلك لضمان تسهيل الحركة المرورية بجميع قطاعات المحافظة. 
 

 

وأوضح محافظ الجيزة أن جميع المعدات والفرق والأجهزة انتشرت على الفور وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولًا بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.


وشددَّ اللواء أحمد راشد على الالتزام  بالمتابعة المستمرة والدورية لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مع مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وأغطية بالوعات الصرف، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات. 
 

وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على ضرورة جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.
 

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر، لافتًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ساعة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقر، مُضيفًا أن غرفة العمليات على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية.

نزح مياه الأمطار من شوارع وميادين الجيزة
نزح مياه الأمطار من شوارع وميادين الجيزة
نزح مياه الأمطار من شوارع وميادين الجيزة
نزح مياه الأمطار من شوارع وميادين الجيزة
نزح مياه الأمطار من شوارع وميادين الجيزة
نزح مياه الأمطار من شوارع وميادين الجيزة
نزح مياه الأمطار من شوارع وميادين الجيزة
نزح مياه الأمطار من شوارع وميادين الجيزة
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