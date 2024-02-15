من "ملوك الجدعنة" لـ"المعلم".. مصطفى شعبان بطل شعبي في دراما رمضان

ينافس الفنان مصطفى شعبان، في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "المعلم"، والمقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهما "dmc"، و"الحياة".

تدور قصة المسلسل حول تاجر سمك يتعرض لصراعات ويحاول الانتقام لوالده ممن تسبب له في خسائر مالية وزجَّ به في السجن وسرق أموال أسرته، لتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

وليست المرة الأولى التي يظهر فيها الفنان مصطفى شعبان، في دور بطل شعبي، فخلال السنوات الماضية خاض أكثر من بطولة في الدراما الشعبية.

بابا المجال

خلال الموسم الرمضاني السابق 2023، شارك الفنان مصطفى شعبان، بمسلسل "بابا المجال"، ولعب دور ميكانيكي يُدعى "زين" يعيش حياة شريفة مع والدته وخطيبته وأخواتها، بينما تخفي والدته حقيقة أن والده ما زال على قيد الحياة، وخلال حلقات المسلسل يكون شعبان بطلًا شعبيًا.

المسلسل من إخراج وتأليف أحمد خالد موسى، وشارك في بطولته كل من: سهر الصايغ، نسرين أمين، رياض الخولي، باسم سمرة وجومانا مراد.

ملوك الجدعنة

وفي عام 2021، خاض شعبان موسم الدراما الرمضانية بمسلسل "ملوك الجدعنة"، وكان فيه بطلًا شعبيًا، برفقة الفنان عمرو سعد، ويخوض كل من "سفينة" و"سرية"، رحلة خلال حلقات المسلسل بعد مقتل صديقهما "علي"، ويسرقا حقيبة زاهي العتال، والتي تحتوي على الألماس، ويدور الصراع بين زاهي وسرية وسفينة.

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل "المعلم" من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشاركه البطولة الفنانة سهر الصايغ، ونسرين أمين، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتي، عارفة عبدالرسول.