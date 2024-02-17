مطران فلسطيني: حل الأونروا ستكون تداعياته كارثية وخاصة في هذه الظروف

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس إن حل الأونروا ستكون تداعياته كارثية وخاصة في هذه الظروف والأوقات العصيبة، ويجب أن تكون الأونروا قادرة على القيام بدورها الإنساني وخاصة في غزة المنكوبة.

وأضاف حنا أن الضفة الغربية تتعرض للاقتحامات والاعتقالات في كل يوم وهذه رسائل في غاية الخطورة إلى أين نحن ذاهبون، المدنيون وخاصة شريحة الأطفال هم ضحايا هذه الحرب التدميرية وهم أيضا ضحايا المصالح والأجندات السياسية القذرة.. القطاع بحاجة ماسة الى وقف الحرب الان الان وليس غدا..واغاثة شعبنا المنكوب هناك.

وتابع: الفلسطينيون جميعا يعيشون في مرحلة في غاية الدقة والتعقيد ويحتاجون فيها الى مزيد من الوحدة والحكمة ونبذ الانقسامات.. تعجز الكلمات عن التعبير عن هول المأساة المروعة في غزة المنكوبة، لافتا إلى أن هنالك من يتداولون ويتدارسون كيف يجب ان تكون غزة بعد الحرب ومن الذي سيحكم غزة بعد انتهاء العدوان .

واستكمل: “وأنا بدوري اقول بأنه قبل الحديث عن غزة بعد الحرب يجب العمل من اجل ان تتوقف هذه الحرب فمع كل يوم اضافي تستمر فيه هذه الحرب تزداد المعاناة والآلام والأحزان والتي تستهدف شعبنا هنا وخاصة في منطقة رفح والتي اذا ما تم اقتحامها سوف تكون هنالك مآساة جديدة تضاف الى المآسي الكثيرة التي تعرض لها اهلنا في قطاع غزة”.

واختتم: “مؤلمة ومحزنة هي الأوضاع في غزة حيث الدمار في كل مكان ناهيك عن الدماء والدموع والأحزان والآلام والمعاناة .. أنه شعب محاصر يعاني من حرب تدميرية ادت الى هذا الكم الهائل من الخراب والدمار.. نداءنا الذي نطلقه في كل يوم هو أوقفوا الحرب ولن نتوقف من أن نطلق هذا النداء حقنا للدماء ووقفا للدمار”.