الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيدة تطالب بنفقة أبنائها: طليقي ضربني وأصابني بعاهة مستديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في أحد جوانب  محكمة الأسرة بالقاهرة، تنتظر سيدة دورها للدخول للقاضي لنظر دعوتها التي طالبت فيها بنفقة أبنائها من طليقها.


وقالت السيدة "دعاء س": لم أتمنى مطلقًا اللجوء إلى محاكم الأسرة لكن بعدما طالبت من طليقي مرارًا وتكرارًا نفقات أبناءه تعدى على بآلة حادة وتسبب في إصابتي بعاهة مستديمة في ذراعي، قررت بعدها تحرير محضر ضده واللجوء إلى محكمة الأسرة للمطالبة بحقوق أبنائي الصغار.


وتابعت السيدة: كانت بيننا مشاجرات ومشاكل كثيرة بسبب تعاطيه مواد مخدرة، ومكوثه الدائم عن العمل وانتهت وقاحته بزواجه من سيدة مطلقة للإنفاق عليه وقام بتطليقي غيابيًا، ورفض بعدها إعالة أبناءه والاهتمام بهم.

وعندما ترددت عليه كثيرًا للمطالبة بنفقات أبناءه تعدي على بالضرب المبرح وتسبب في إصابتي بعاهة مستديمة واتهمني أمام الجيران بسرقته، ولم يستطع أحد من عائلته مساعدتي أو الوقوف بجانبي ضده، لذلك لجأت إلى المحكمة للحصول على حقوقي وحقوق أبنائي.

محكمة الاسرة محضر مشاجرات عاهة مستديمة خلافات أسرية

مواد متعلقة

بسبب نفقة طليقته.. المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير مستند بالشرقية

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

4 نوات شديدة تختتم بها الإسكندرية موسم الشتاء 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية