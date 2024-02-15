سيدة تطالب بنفقة أبنائها: طليقي ضربني وأصابني بعاهة مستديمة

في أحد جوانب محكمة الأسرة بالقاهرة، تنتظر سيدة دورها للدخول للقاضي لنظر دعوتها التي طالبت فيها بنفقة أبنائها من طليقها.



وقالت السيدة "دعاء س": لم أتمنى مطلقًا اللجوء إلى محاكم الأسرة لكن بعدما طالبت من طليقي مرارًا وتكرارًا نفقات أبناءه تعدى على بآلة حادة وتسبب في إصابتي بعاهة مستديمة في ذراعي، قررت بعدها تحرير محضر ضده واللجوء إلى محكمة الأسرة للمطالبة بحقوق أبنائي الصغار.



وتابعت السيدة: كانت بيننا مشاجرات ومشاكل كثيرة بسبب تعاطيه مواد مخدرة، ومكوثه الدائم عن العمل وانتهت وقاحته بزواجه من سيدة مطلقة للإنفاق عليه وقام بتطليقي غيابيًا، ورفض بعدها إعالة أبناءه والاهتمام بهم.

وعندما ترددت عليه كثيرًا للمطالبة بنفقات أبناءه تعدي على بالضرب المبرح وتسبب في إصابتي بعاهة مستديمة واتهمني أمام الجيران بسرقته، ولم يستطع أحد من عائلته مساعدتي أو الوقوف بجانبي ضده، لذلك لجأت إلى المحكمة للحصول على حقوقي وحقوق أبنائي.