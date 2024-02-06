الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب نفقة طليقته.. المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير مستند بالشرقية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتزوير إنذار عرض يفيد بحصول طليقته على خلاف الحقيقة على مبلغ 15 ألف و344 جنيه قيمة نفقة متأخرة لها بمركز ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

وتعود أحداث القضية رقم 17828 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 2224 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 24 يونيو 2023، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "السيد م ع م ض" للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بتزوير إنذار عرض مبلغ مالي بتوقيع طليقته يفيد على خلاف الحقيقة حصولها على نفقة متأخرة لها لديه.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي، ألا وهو إنذار عرض مبلغ مالي محرر مزيل بتوقيع طالبة الحجز "رنا ع أ م ش" (طليقته)، والمحرر عنه الجنحة الرقمية 11045 لسنة 2020 جنح ههيا والمقيدة برقم 215 لسنة 2022 جنح مستأنف ههيا.

والمنسوب لقلم محضري ههيا بمحكمة ههيا الابتدائية بأن أمد المجهول بالبيانات اللازمة لهذا المحرر فاصطنعه المجهول كاملا على غرار الصحيح منه، ومهر التوكيل بخاتم شعار الدولة المقلد موضوع الاتهام وزيله بتوقيعات عزاها زورا لمحضري محكمة ههيا فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

الشرقية تزوير إنذار مركز ههيا نفقة متأخرة

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