الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الليلة.. مناقشة "لا أسمع صوتي" بالمركز الدولي للكتاب

الكاتبة تيسير النجار
الكاتبة تيسير النجار

يستضيف المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، الكاتبة تيسير النجار، في حفل مناقشة وتوقيع مجموعتها القصصية "لا أسمع صوتي"، الصادرة مؤخرًا عن الهيئة العامة للكتاب، الليلة وذلك في تمام الساعة 6 مساءً.

يُناقش الكاتبة، كل من الكاتب والشاعر أسامة جاد، والكاتب مجدي نصار، وتدير الندوة الكاتبة إيمان علي.

وتضم القصص، التي ألفتها الكاتبة تيسر النجار، تحمل أسماء "الوريثة، أصفر داكن، في السجل المدني، داليدا، بقع حمراء، خيفة، لقاء، أصدقائي الآباء، الانفجار بالألفاظ البذيئة، العودة إلى البيت، القصة، كما لا يليق بعشيقة، يجب أن أقتل أمينة، كومبارس، لا أسمع صوتي، طاولة منسية".

txt

مناقشة المجموعة القصصية "19 يناير" في ندوة بمعرض الكتاب

txt

المرايا تصدر المجموعة القصصية "صلاة الخواجة ويلي" تزامنا مع معرض الكتاب 2024

عن الكاتبة تيسير النجار:

هي كاتبة وروائية وقاصة مصرية وعضو اتحاد كتاب مصر، وصدر لها عدة أعمال قصصية ورايات أدبية، مثل مجموعة خلف الباب المغلق، عن دار روافد للنشر والتوزيع، ومجموعة جئتك بالحب عن الهيئة العامة لقصور الثقافة،  ومتتالية قصصية مثل أسرة سعيدة عن دار تويا للنشر والتوزيع، ورواية كأنك لم تكن عن دار خطوط الأردنية.

ومن أجواء المجموعة القصصية:

كأن روحها فارقتها، تركت جسدها لجذبهم العنيف، وهو أيضًا لم يعرف كيف يتصرف، كان يتحدث بكلمات بلا فائدة، يريد المماطلة حتى تبرق الفكرة التي تنهي كل هذا الموقف

شعرت بضآلة وهوان أكثر من أي وقت في حياتها التعيسة، لعن الله الاحتياج، كل الآذان دائمًا مغلقة أمام حديثها إلا أذنه، تؤجل دموعها وضحكاتها له، فلا يسمعها أحد، وإن سمعها لا يلتقط معنى ما تقوله، من أجل كلمات ستُلقى بالسجن وستُفضح.

مرارة كبيرة أن تُساق هكذا، وانتبهت أنها دفعت الثمن الكامل للعلاقة وهي لا تريدها، العلاقة، بالرغم من السنوات الطويلة، أصغر من هذه اللحظة.

كانت ترتجف، ولم تنتبه سوى والبلل وصل لفخذها، لقد انسكبت الشوربة، وجدت نفسها عارية في غرفته، رفعت نظرها، كان واقفًا بيده كوب الشاي، رأى في عينيها السؤال عمن طرق الباب، فقال: "الزبال".

نهضت وارتدت ملابسها بسرعة، لم تعبأ ليديها المتسختين، ركضت خارجة، لم يسألها، لقد اعتاد نوبات جنونها، لم يكن يعرف أنها لن تعود أبدًا.

المركز الدولى للكتاب الكاتبة تيسير النجار لا أسمع صوتي مناقشة القصص روائية اتحاد كتاب مصر

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

4 نوات شديدة تختتم بها الإسكندرية موسم الشتاء 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية