الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تخرج فين؟| المتحف المصرى.. 150 ألف قطعة أثرية بـ30 جنيهًا

المتحف المصرى
المتحف المصرى

لو زهقان وعايز تروح مكان جديد، أو لو أولادك فى سن مناسب عشان تقدم لهم معلومات عن بلدهم وتاريخهم بطريقة شيقة، هنرشحلك كل أسبوع مكان أثرى مختلف وكل حاجة عن طريقة الوصول ليه وأسعار التذاكر، ونبذة بسيطة عن اللى هتلاقيه هناك.

الأسبوع ده بنرشحلك «المتحف المصرى بالتحرير».. أكبر متحف فى العالم للتاريخ المصرى القديم؛ بإجمالى ١٥٠ ألف قطعة ما بين قطع معروضة أو فى مخازن المتحف، والسنة اللى فاتت اتصنف كواحد من أكثر الأماكن جذبًا للسياحة فى عام ٢٠٢٣، وفقًا لموقع TripAdvisor المتخصص فى السياحة.

المتحف بيتكون من طابقين؛ الدور الأرضى مقسم لقاعات الدولة القديمة والوسطى والحديثة؛ بالإضافة لقاعة عصر ما قبل الأسرات، وقاعة الآثار اليونانية والرومانية، وبيتميز الدور الأرضى بالآثار الكبيرة والتوابيت الضخمة.

الدور التانى تلاقى فيه مجموعة كنوز تانيس، ويويا وتويا، والباقى من مجموعة توت عنخ آمون وعلى رأسهم القناع الشهير، بالإضافة لموضوعات شيقة زى الحياة اليومية فى مصر القديمة واللى من ضمنها الأثاث والطعام وأدوات التجميل والأثاث الجنائزى، بجانب مومياوات لحيوانات وطيور، وبورتريهات الفيوم الشهيرة، وتماثيل لألهة مصرية وغيرها لملوك. 

والمتحف موجود فى ميدان التحرير، وأسهل طريقة وصول المترو، أو أى عربية رايحة التحرير.

والدخول مجانى للأطفال أقل من ٦ سنوات، وللمصريين والعرب بـ٣٠ جنيهًا، والطالب بـ ١٠ جنيهات، أما أسعار التذاكر للأجانب ٤٥٠ جنيهًا، والطالب بـ ٢٣٠ جنيهًا.

زيارة سعيدة..

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25 وأبرز أحداثها

السبب ضحكة.. تفاصيل مقتل شاب على يد مسن بدار السلام

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بيضة الديك| الطيب صالح.. كيف تصبح عبقريًا برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"