تخرج فين؟| المتحف المصرى.. 150 ألف قطعة أثرية بـ30 جنيهًا

لو زهقان وعايز تروح مكان جديد، أو لو أولادك فى سن مناسب عشان تقدم لهم معلومات عن بلدهم وتاريخهم بطريقة شيقة، هنرشحلك كل أسبوع مكان أثرى مختلف وكل حاجة عن طريقة الوصول ليه وأسعار التذاكر، ونبذة بسيطة عن اللى هتلاقيه هناك.

الأسبوع ده بنرشحلك «المتحف المصرى بالتحرير».. أكبر متحف فى العالم للتاريخ المصرى القديم؛ بإجمالى ١٥٠ ألف قطعة ما بين قطع معروضة أو فى مخازن المتحف، والسنة اللى فاتت اتصنف كواحد من أكثر الأماكن جذبًا للسياحة فى عام ٢٠٢٣، وفقًا لموقع TripAdvisor المتخصص فى السياحة.

المتحف بيتكون من طابقين؛ الدور الأرضى مقسم لقاعات الدولة القديمة والوسطى والحديثة؛ بالإضافة لقاعة عصر ما قبل الأسرات، وقاعة الآثار اليونانية والرومانية، وبيتميز الدور الأرضى بالآثار الكبيرة والتوابيت الضخمة.

الدور التانى تلاقى فيه مجموعة كنوز تانيس، ويويا وتويا، والباقى من مجموعة توت عنخ آمون وعلى رأسهم القناع الشهير، بالإضافة لموضوعات شيقة زى الحياة اليومية فى مصر القديمة واللى من ضمنها الأثاث والطعام وأدوات التجميل والأثاث الجنائزى، بجانب مومياوات لحيوانات وطيور، وبورتريهات الفيوم الشهيرة، وتماثيل لألهة مصرية وغيرها لملوك.

والمتحف موجود فى ميدان التحرير، وأسهل طريقة وصول المترو، أو أى عربية رايحة التحرير.

والدخول مجانى للأطفال أقل من ٦ سنوات، وللمصريين والعرب بـ٣٠ جنيهًا، والطالب بـ ١٠ جنيهات، أما أسعار التذاكر للأجانب ٤٥٠ جنيهًا، والطالب بـ ٢٣٠ جنيهًا.

زيارة سعيدة..