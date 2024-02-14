الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال مسلسل مليحة لميرفت أمين

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

يكثف أبطال وصنّاع مسلسل “مليحة” تصوير المشاهد الخاصة بالعمل الذي سيشارك في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، والذي يدعم القضية الفلسطسينية ضد جيش الاحتلال الصهيوني، وما يفعله من جرائم ضد المدنيين منذ حوالي 4 شهور مضت، وعلى مدار عقود من الزمان، والعمل الفني يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطسينية بشكل مستمر وإلى أبد الآبدين.

مسلسل مليحة في رمضان 2024

وتصدر اسم مسلسل “مليحة” محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منذ أن أعلن صنّاعه عن طرحه في شهر رمضان المقبل 2024، ليخوض السباق الرمضاني ضمن المسلسلات التي ستعرض في هذا التوقيت.

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يدعم القضية الفلسطينية.. القصة الكاملة لمسلسل "مليحة" فى رمضان

قصة مسلسل مليحة

يتحدث مسلسل “مليحة” عن معني الوطن، والتمسك به كما يحدث مع الفلسطنيين في الوقت الحالي الذين يتمسكون بوطنهم على الرغم من الخراب والدمار الذي أخلفه جيش الاحتلال الصهيوني به منذ بداية الهجوم الذي وقع في الـ 7 من شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وكشف البوستر الذي طرحته الشركة المنتجة لمسلسل مليحة أن قصة العمل الفني ستدور حول الطفلة الفلسطينية مليحة التى أجبرت على الرحيل عن فلسطين المحتلة بعد أحداث الانتفاضة الثانية، لتستقر لعدة سنوات فى ليبيا، وبعد أحداث الحرب فى ليبيا عام ٢٠١٢، تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضى المصرية، إلا أنها تتعرض للمزيد  من الصعاب والتحديات.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة هذا العمل، يعلب بطولته الكثير من الفنانين من داخل مصر وخارجها حيث تلعب الفنانة ميرفت أمين دور البطولة النسائية والفنان دياب، دور البطولة، كما يشارك من مصر نخبة من نجوم الفن من بينهم أمير المصرى وعلى الطيب وحنان سليمان ومروة أنور، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الممثلين الفلسطينيين، منهم سيرين خاس، وممثلين من دولة الأردن أيضًا.

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"مليحة".. حلم العودة إلى الديار الفلسطينية فى مواجهة جرائم الاحتلال

رمضان 2024.. جرائم الاحتلال تظهر فى البوستر الأول لمسلسل مليحة

يدعم القضية الفلسطينية.. تفاصيل مسلسل "مليحة" في رمضان 2024 (إنفوجراف)

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