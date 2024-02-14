الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تستقبل سفير ألمانيا لدى القاهرة لبحث آليات إقامة فعاليات مشتركة

وزيرة الثقافة تستقبل
وزيرة الثقافة تستقبل سفير ألمانيا لدى القاهرة

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فرانك هارتمان، السفير الألماني في القاهرة، ولي لي كوبلر، المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث سبل التعاون الثقافي والفني، وآليات نقل الخبرات بين الجانبين، وإقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المشتركة، بالقاهرة والأقاليم، خلال الفترة المقبلة.

شريف الشوباشى: شيخ كبير له شعبية واسعة كان يتفاخر بأنه لم يقرأ أى كتاب غير القرآن طوال 40 سنة وهذا نوع من احتقار الثقافة

تم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، وبحث إقامة أسبوع ثقافي مصري ألماني، يمتد نشاطه بين البلدين، ودعم الشراكة الفنية والسينمائية في المهرجانات الدولية التي تُقام في مصر، وإقامة ورش فنية وتدريبية يتم خلالها تبادل الخبرات بين مصر وألمانيا، من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من البلدين.

وأكدت وزيرة الثقافة، عمق العلاقات الثقافية، والتعاون المصري الألماني، على كثير من الأصعدة، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة تحرص على توسيع دائرة الشراكة، من خلال العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، التي نسعى من خلالها للوصول بالمنتج الثقافي لمحافظات مصر المختلفة، من خلال قطاعات الوزارة المتعددة، والعشرات من قصور الثقافة المنتشرة في قرى ومراكز الأقاليم.

txt

قصور الثقافة: شمس الدين الحجاجى كان أحد أهم علمائنا فى المسرح

من جانبه، عبّر السفير الألماني عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى سعي بلاده نحو إحداث حالة من الحراك الثقافي المتبادل مع مصر، من خلال إقامة معارض فنية، والمشاركة من خلال معهد جوته في الفعاليات الثقافية والمهرجانات التي تُقام في مصر، وفي مقدمتها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما أشار إلى سعي بلاده نحو إحداث حالة من الحراك الثقافي المتبادل مع مصر، بفضل ما تمتلكه من مقومات حضارية يمكن استثمارها لتحقيق شراكة ممتدة.

فيما أعربت مديرة معهد جوتة، عن سعادتها بالتواجد في مصر، وبدء التعاون مع وزارة الثقافة المصرية، بما تحويه من أوبرا ومسارح ومعاهد فنية، مشيرة إلى أن إحدى أولويات  التعاون سيكون دعم الموهوبين من الأطفال والشباب.

اقرأ أيضًا..

القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2024

وزيرة الثقافة تستقبل سفير ألمانيا لدى القاهرة
وزيرة الثقافة تستقبل سفير ألمانيا لدى القاهرة
وزيرة الثقافة تستقبل سفير ألمانيا لدى القاهرة
وزيرة الثقافة تستقبل سفير ألمانيا لدى القاهرة
وزيرة الثقافة تستقبل سفير ألمانيا لدى القاهرة
وزيرة الثقافة تستقبل سفير ألمانيا لدى القاهرة
فرانك هارتمان السفير الألمانى معهد جوته وزيرة الثقافة الثقافة السفير

الأكثر قراءة

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

أردوغان فى القاهرة.. وقضايا الإقليم المشتعل على رأس المباحثات

الحشاشين وصيد العقارب أبرزها.. قائمة بوسترات وأسماء مسلسلات رمضان 2024 كاملة

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

بايدن يُشدد "الخناق" على نتنياهو.. وتوقعات بإجراءات أمريكية غير مسبوقة ضد إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة