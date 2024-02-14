القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2024

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم الأربعاء، عن روايات القائمة القصيرة في دورتها السابعة عشرة، وهى "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" لأحمد المرسي، و"سماء القدس السابعة" لأسامة العيسى، و"قناع بلون السماء" لباسم خندقجي، و"باهبل: مكة Multiverse 1945-2009" لرجاء عالم، "خاتم سليمى" لريما بالي و"الفسيفسائي" لعيسى ناصري.

وسيُعلن عن الرواية الفائزة في أبوظبي، يوم الأحد 28 أبريل 2024.

وجرى الإعلان عن القائمة القصيرة في مؤتمر صحفي عُقد في الرياض، حيث كشف نبيل سليمان، رئيس لجنة التحكيم، عن العناوين المرشحة للقائمة.

وشارك في المؤتمر أعضاء لجنة التحكيم: حمور زيادة الكاتب والصحفي السوداني، وسونيا نمر كاتبة وباحثة وأكاديمية فلسطينية، وفرانتيشيك أوندراش، أكاديمي من الجمهورية التشيكية، ومحمد شعير، ناقد وصحفي مصري، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمناء، ياسر سليمان، ومنسقة الجائزة، فلور مونتانارو.

تضم القائمة القصيرة لدورة الجائزة العالمية للرواية العربية السابعة عشرة كاتبتين وأربعة كتّاب من خمسة بلدان عربية، تتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة وهامة.

القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2024

وفيما يلي عناوين الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2024 والمدرجة وفقًا للترتيب الأبجدي لأسماء الكتّاب:

وفي إطار تعليقه على القائمة القصيرة، قال نبيل سليمان، رئيس لجنة التحكيم: "تميزت روايات هذه القائمة بالحفر الروائي المعمق في التاريخ، على نحو تشتبك فيه أزمنة الماضي القريب والبعيد مع الحاضر والمستقبل، كما تتفاعل فيه مختلف الحضارات والإبداعات الإنسانية والصراعات أيضًا. من روايات هذه القائمة ما شغلته أسئلة الحب والجسد والتفكك الأسري، وأسئلة الهوية والقمع والتوحش مقابل صبوات البشر، فرادى وجماعات، إلى الحرية والعدالة. ومن الروايات ما تفاعل بعمق وحرارة مع ما يعصف ببلدانه وبالعالم من الحروب والتهجير والانتفاضات، حيث عبر الإبداع الروائي بامتياز عن وعي الذات، وعن وعي الآخر، وعن وعي العالم، فتحقق الاندغام بين القاع الاجتماعي والمحلي والعالمي، وتنوعت الرؤى، وتعددت الجماليات من تفكير الرواية بنفسها وتشكلها على مشهد من القارئ، إلى ألوان التخييل الذي لاتفتأ أجنحته تخفق."

من جانبه، قال ياسر سليمان، رئيس مجلس الأمناء: “تطل علينا روايات القائمة القصيرة لهذه الدورة بسرديات متنوعة للأمكنة والأزمنة والديموغرافيا، رابطةً الماضي القديم، بمساراته المتشعبكة، بحاضر تتلاطم على شطآنه أمواج التشظي الطاحن، وفضاءات الآمال المتلاشية في عوالم تفرِط ما اجتمع عقده. وتأخذنا بعض روايات القائمة القصيرة إلى مدن كرَّست وجودها في مخيالنا العربي بحضورها التاريخي. هنا مكّة، أم القرى، تناديك لتنخرط في عوالمها الداخلية بحذق وحنين. وهناك القدس، زهرة المدائن، كما وسمتها فيروز، تطل عليك من خلف جدرانها العتيقة لتخاطبك بمآلات تحيق بها. وبينهما حلب الشهباء تقف واجمة مدرارة الدمع شيمتها الصبر. وفي حدث أوّل في تاريخ الجائزة تصل رواية يقبع صاحبها لسنوات طوال خلف قضبان سجون الاحتلال مخاطبًا قرّاءه بنَفَس روائي يتوق إلى الحرية، رافضًا منطق الاستلاب والتركيع. في هذه القائمة تلتقي المغرب بجزيرة العرب، وسوريا بمصر، وجميعهم بفلسطين في سرد روائي عربي ينفتح على العالم”.

موعد الإعلان عن الفائز بجائزة البوكر العربية 2024

يجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة بالدورة السابعة عشرة للجائزة العالمية للرواية العربية في احتفالية تقام في أبوظبي، يوم الأحد 28 أبريل 2024، وتبث افتراضيًا.

تهدف الجائزة العالمية للرواية العربية إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالميًا من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسة أخرى ونشرها.

ومن بين الروايات الفائزة بالجائزة التي صدرت مؤخرًا أو ستصدر قريبًا بالإنجليزية، رواية "دفاتر الورّاق" لجلال برجس (الفائزة بالجائزة عام 2021 والتي صدرت في ديسمبر 2022 عن دار إنترلينك)؛ و"خبز على طاولة الخال ميلاد" لمحمد النعّاس (الفائزة بالجائزة عام 2022 والتي ستصدر في ربيع 2024 عن دار هاربر فيا).

أقيمت فعالية القائمة القصيرة للعام 2024 بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة.