الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"بيت الحكمة" تتبرع بجائزة معرض القاهرة للكتاب لدعم غزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

‎أعرب القائمون على مجموعة بيت الحكمة للثقافة عن سعادتهم باختيارها أفضل ناشر مصري في الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

وتوجه المترجم د.أحمد السعيد مدير المجموعة، في بيان بالشكر إلى وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين "للثقة التي حظيت بها بيت الحكمة نتيجة الجهد الدءوب واستراتيجية التنوير والحرص على تقديم المعرفة بأقلام المتخصصين والتعبير عن حضارتنا بأصوات المبدعين في خطاب يحترم عقل القارئ ووعيه". 

‎وأضاف: "كما تشكُر مجموعة بيت الحكمة للثقافة لكل من تعامل معها من الكتّاب والقراء، دورهم المحوري في التحفيز لاستمرارية الإنتاج الثقافي طبقا للمعايير العالمية في صناعة النشر". 

وأكد البيان أنه "في اللحظة الراهنة التي يواجه فيها أشقاء لنا محنة إنسانية تؤرق الضمير الإنساني، فإن مجموعة بيت الحكمة ستضاعف قيمة الجائزة، وتتبرع بها لصالح الحملة الرئاسية لدعم غزة بالكساء الشتوي ضمن "مبادرة حياة كريمة"، مع أملنا في تحقق العدالة والسلام والمودة في العالم كله.

وسلمت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جوائز الدورة 55 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب 2024، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، وذلك بالقاعة الدولية "ضيف الشرف" في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، موجهة الشكر إلى الرئيس السيسي، لرعايته لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب وإيمانه الكبير بأهمية الثقافة والفنون.

كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لدعمه الكبير واهتمامه بالمعرض، وأعربت عن سعادتها بالنجاح المُبهر الذي شهدته فعاليات الدورة الحالية للمعرض، والتي جسدت وعي المصريين بقيمة القراءة، وشغفهم المتواصل لتلقي المعرفة، وهو ما تجسد فيما شهدته هذه الدورة من تميز الإقبال الجماهيري غير المسبوق، وأشادت بالمستوى التنظيمي الذي شهده  المعرض هذا العام، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جهودها، وتحقيق رسالتها في نشر الثقافة والفنون، بما يحقق استراتيجية الدولة.

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