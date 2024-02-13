الأربعاء 14 فبراير 2024
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الثقافة

قصور الثقافة: شمس الدين الحجاجى كان أحد أهم علمائنا فى المسرح

د.أحمد شمس الدين
د.أحمد شمس الدين الحجاجي

نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة رحيل الناقد الكبير د.أحمد شمس الدين الحجاجي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

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وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة، إن الراحل الكبير أحد أهم علمائنا في دراسات المسرح والمأثورات الشعبية وكان أحد الداعمين الكبار للثقافة الجماهيرية، وكانت مشاركاته لأنشطة الهيئة مبكرة؛ فقد ترأس مؤتمر أدباء مصر ومؤتمر أطلس المأثورات الشعبية، كما شرفت الهيئة بنشر عدد من دراساته المهمة.

أحمد شمس الدين الحجاجي، ولد في الأقصر عام 1934م، تلقى تعليمه الأولي بمدارس بلدته حتى أتم دراسته الثانوية ثم سافر إلى القاهرة والتحق بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة، ومن خلال دراسته الجامعية درس تحت إشراف أساتذة كبار منهم سهير القلماوي وشوقي ضيف وشكري محمد عياد.

وحصل "الحجاجي" عام 1965 على درجة الماجستير في النقد المسرحي في مصر، ثم على الدكتوراه في سنة 1973 عن أطروحته "الأسطورة في المسرح المصرى المعاصر".

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وفاة الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجى عن عمر 89 عامًا

وأثرى الراحل المكتبة العربية بمجموعة من المؤلفات منها: "الأسطورة في المسرح المصري المعاصر، 1933 – 1970"، والعرب وفن المسرح ـ عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 1975، والوظيفة بين الأسطورة والمسرح 1975، وفي قواعد اللغة العربية 1980، والأسطورة في الأدب العربي عن دار الهلال عام 1983، وسيرة الشيخ نور الدين (رواية) عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1987، وعن المجلس الأعلى للثقافة عام 2002، والخماسين عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1988، وصانع الأسطورة: الطيب صالح عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1990، ومولد البطل في السيرة الشعبية عن دار الهلال، عام 1991، والنقد المسرحي عام 1876- 1923 وعن الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 1993، والمسرحية الشعرية في الأدب العربي الحديث عام 1995، قدر البطل في السير الشعبية العربية عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2000، ومدخل إلى المسرح العربي عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2013.

كما كتب الكثير من مقالات والكتب المتعددة في موضوع النقد الأدبي والمسرح، واختيرت روايته "سيرة الشيخ نور الدين" ضمن أفضل مائة رواية فى القرن العشرين، وتوج مشواره الأدبي والإبداعي بحصوله على جائزة الدولة التقديرية للآداب لعام 2010.

وفاة الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي عن عمر 89 عاما

قصور الثقافة أحمد شمس الدين الحجاجي الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي عمرو البسيوني الحجاجي الأسطورة في المسرح المصرى

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