جاهزون.. باكيتا يكشف آخر استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي المرتقبة

كشف البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لـ"شباب بلوزداد الجزائري"، آخر استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي المرتقبة، في دوري أبطال إفريقيا نسخة موسم 2023-2024.

باكيتا: الأهلي كتاب مفتوح لنا وجاهزون للتعامل معه

وقال باكيتا في تصريحات على الحساب الرسمي للنادي الجزائري: "قمنا بإعداد اللاعبين جيدا ذهنيا وفنيا ومعنويا لمواجهة الجمعة، بعد توافر الأجواء المناسبة لهما".

وأضاف: "أعرف كل كبيرة وصغيرة عن المنافس، فهو كتاب مفتوح لنا، لا سيما بعد مواجهة برج العرب التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف".

وأكمل المدرب البرازيلي: "لا أحد يختلف على قوة المنافس كأحد كبار القارة الإفريقية والمرشح الأول لحصد اللقب، إلا أن كرة القدم أصبحت لا تعتمد على الأسماء فقط".

وواصل: "الساحرة المستديرة تعطي فقط لمن يعطي لها، وبطولة أمم إفريقيا الأخيرة أكبر دليل على ذلك من مفاجآت مدوية حدثت لم يتوقعها أكثر المتشائمين".

واستطرد باكيتا: "منافسات دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية، فهي تحتاج للتحضير جيدا، جاهزون لجميع السيناريوهات والاحتمالات للتعامل مع المباراة حسب سير أحداثها ونتيجتها".

واختتم قائلا: "يجب علينا استغلال عاملي الملعب والجمهور جيدا في مواجهة الجمعة، فهم سلاحنا الأول والأخير لحصد النقاط الثلاث".

وكان البرازيلي ماركوس باكيتا، تولى منصب المدير الفني لنادي الزمالك، في وقت سابق.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)

ويستضيف شباب بلوزداد الجزائري نظيره الأهلي، بعد غدا الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بمجموعات دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة شباب بلوزداد والأهلي بمجموعات دوري الأبطال (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة شباب بلوزداد الجزائري والأهلي، في إطار مباريات الجولة الرابعة بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري لكافة فعاليات الأميرة السمراء وحتى المباراة النهائية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

موقف المجموعة الرابعة بمجموعات دوري الأبطال (نسخة 2023/2024)

ويتربع الأهلي على قمة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، من ثلاث مباريات فقط، يلي يانج أفريكانز التنزاني بنفس الرصيد من النقاط، لكن من أربع مباريات، ثم شباب بلوزداد الجزائري ثالثا برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، وأخيرا ميدياما الغاني بنفس الرصيد من النقاط، لكن من 4 مباريات.