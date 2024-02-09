الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شباب بلوزداد يستقبل خبرًا سارًا قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

شباب بلوزداد
شباب بلوزداد

استقبل نادي شباب بلوزداد الجزائري، خبرًا سارًا وذلك قبل مواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الرابعة المؤجلة من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد مساء الجمعة المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف شباب بلوزداد الجزائري، موقف الكاميروني ليونيل وامبا، مهاجم الفريق، من خوض مباراة الفريق أمام الأهلي.

وأشار النادي الجزائري في بيان رسمي، إلى عودة الكاميروني ليونيل وامبا هداف الفريق لتدريبات الفريق عقب مباراة شباب بلوزداد أمام مولودية البيض التي أقيمت يوم الأحد الماضي في الدوري الجزائري.

وأوضح النادي، أن غياب الهداف الكاميروني في الفترة الأخيرة، كان من أجل تسوية وثائقه الإدارية، وهي الحصول على رخصة العمل بالجزائر، وهو ما دفع الإدارة للموافقة على مغادرته الفريق، مشيرا إلى أنه لا وجود لأي مشكلات انضباطية داخل الفريق.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بينما يتذيل شباب بلوزداد المجموعة برصيد 4 نقاط.

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