الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باكيتا: وضعنا جميع السيناريوهات للتعامل مع مباراة الأهلي

ماركوس باكيتا
ماركوس باكيتا

علق البرازيلي ماركوس باكيتا، المدير الفني الأسبق للزمالك وشباب بلوزداد الجزائري الحالي، على مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

ويحل شباب بلوزداد الجزائري ضيفا على نظيره الأهلي، في تمام السادسة مساء الجمعة المقبلة 8 ديسمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023- 2024).

وقال "باكيتا" في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء،،" اللاعبون لديهم حافز قوي على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، على الرغم من الغيابات والإصابات التي نعاني منها مؤخرا، مضيفا وضعنا جميع السيناريوهات أمامنا لمواجهة بطل إفريقيا وجاهزون للتعامل معه حسب ظروف المباراة، لا يوجد فريق ضمن التأهل حتى الآن".

 باكيتا: كل الاحتمالات مفتوحة ونمتلك لاعبون لديهم خبرة التعامل مع هذه المواجهات الصعبة

وأكمل باكيتا:" كل الاحتمالات والحسابات مفتوحة، نريد خطف بطاقة التاهل للدور التالي مبكرا، لما لا ونحن نمتلك لاعبون لديهم خبرة التعامل مع هذه المواجهات الصعبة، وتابع  السفريات الطويلة تسبب إرهاقا كبيرا للاعبين، ومباراة ميدياما الغاني أكبر دليل على ذلك".

وتجدر الإشارة إلى أن المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا، قد سبق له قبل ذلك تولي المسئولية الفنية لنادي الزمالك، ويقع فريق شباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، حيث تضم مجموعته فرق “الأهلي وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني”.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف ميدياما الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، والأهلي المتصدر برصيد 4 نقاط، وكان شباب بلوزداد الجزائري تلقي هزيمة مفاجئة أمام ميدياما الغاني، في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

البرازيلي ماركوس باكيتا شباب بلوزداد الجزائري دورى ابطال افريقيا الاهلى مجموعات دوري ابطال افريقيا

مواد متعلقة

بعثة بلوزداد تغادر الجزائر استعدادًا للأهلي وقندوز: جاهزون للمباراة

الأهلى يطلب السعة الجماهيرية الكاملة فى مباراة شباب بلوزداد

مجموعة الأهلي.. ميدياما الغاني يحقق فوزًا مثيرًا على شباب بلوزداد بدوري الأبطال

منافس الأهلي.. شباب بلوزداد الجزائري يقيل مدربه سفين فاندنبروك

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

برلمانى لـ"الدستور": تصريحات "غطاس" مع عمرو أديب حملة ممنهجة لترويج شائعات ضد مصر

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. خبير لوائح يكشف لـ"الدستور" حق الأهلى في إيقاف الشيبى ومعاقبة بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة