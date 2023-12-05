باكيتا: وضعنا جميع السيناريوهات للتعامل مع مباراة الأهلي

علق البرازيلي ماركوس باكيتا، المدير الفني الأسبق للزمالك وشباب بلوزداد الجزائري الحالي، على مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

ويحل شباب بلوزداد الجزائري ضيفا على نظيره الأهلي، في تمام السادسة مساء الجمعة المقبلة 8 ديسمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023- 2024).

وقال "باكيتا" في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء،،" اللاعبون لديهم حافز قوي على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، على الرغم من الغيابات والإصابات التي نعاني منها مؤخرا، مضيفا وضعنا جميع السيناريوهات أمامنا لمواجهة بطل إفريقيا وجاهزون للتعامل معه حسب ظروف المباراة، لا يوجد فريق ضمن التأهل حتى الآن".

باكيتا: كل الاحتمالات مفتوحة ونمتلك لاعبون لديهم خبرة التعامل مع هذه المواجهات الصعبة

وأكمل باكيتا:" كل الاحتمالات والحسابات مفتوحة، نريد خطف بطاقة التاهل للدور التالي مبكرا، لما لا ونحن نمتلك لاعبون لديهم خبرة التعامل مع هذه المواجهات الصعبة، وتابع السفريات الطويلة تسبب إرهاقا كبيرا للاعبين، ومباراة ميدياما الغاني أكبر دليل على ذلك".

وتجدر الإشارة إلى أن المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا، قد سبق له قبل ذلك تولي المسئولية الفنية لنادي الزمالك، ويقع فريق شباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، حيث تضم مجموعته فرق “الأهلي وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني”.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف ميدياما الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، والأهلي المتصدر برصيد 4 نقاط، وكان شباب بلوزداد الجزائري تلقي هزيمة مفاجئة أمام ميدياما الغاني، في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.