بعثة بلوزداد تغادر الجزائر استعدادًا للأهلي وقندوز: جاهزون للمباراة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الثلاثاء، العاصمة الجزائر في طريقها إلى القاهرة ومنها لتتوجه إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة الأهلي، بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في تمام السادسة مساء الجمعة المقبلة 8 ديسمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

ويقع فريق شباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، حيث تضم مجموعته، فرق الأهلي وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف ميدياما الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، والأهلي المتصدر برصيد 4 نقاط.

وكان شباب بلوزداد الجزائري، تلقي هزيمة مفاجئة أمام ميدياما الغاني، في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

ومن جانب أخر، تحدث أليكسيس قندوز، حارس مرمى شباب بلوزداد، عن مواجهة فريقه أمام المارد الأحمر، قائلا: "مواجهة صعبة بكل المقاييس، هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية، تساعدنا في باقي مشوار المجموعات".

وأضاف حارس شباب بلوزداد، على هامش مغادرة بعثة الفريق في تصريحات صحفية لـ"النهار" الجزائرية:" نحن جاهزون ونملك كل الإمكانيات لخلق مشاكل للأهلي".

وأردف: "النسخة الماضية بدأنا المجموعات بانتصار ثم هزيمتين، وفي الأخير تأهلنا بأريحية قبل الجولة الأخيرة".

وأشار حارس بلوزداد إلى أن الهزيمة من ميدياما، أعطت اللاعبين درسا قاسيا، يجب أن يتعلم منه الجميع، لذلك لن نقوم بتكرار نفس الأخطاء، لاسيما أننا سنواجه بطل إفريقيا".

وأتم قائلا:" سنأتي لمصر لتقديم كل ما لدينا أمام الأهلي وسنعمل بجد لنكون جاهزين للمباراة، لاسيما على الصعيد البدني. والتحضيرات تسير في ظروف رائعة".