الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة بلوزداد تغادر الجزائر استعدادًا للأهلي وقندوز: جاهزون للمباراة

شباب بلوزداد وميدياما
شباب بلوزداد وميدياما

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الثلاثاء، العاصمة الجزائر في طريقها إلى القاهرة ومنها لتتوجه إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة الأهلي، بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في تمام السادسة مساء الجمعة المقبلة 8 ديسمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

ويقع فريق شباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، حيث تضم مجموعته، فرق الأهلي وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف ميدياما الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، والأهلي المتصدر برصيد 4 نقاط.

وكان شباب بلوزداد الجزائري، تلقي هزيمة مفاجئة أمام ميدياما الغاني، في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

ومن جانب أخر، تحدث أليكسيس قندوز، حارس مرمى شباب بلوزداد، عن مواجهة فريقه أمام المارد الأحمر، قائلا: "مواجهة صعبة بكل المقاييس، هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية، تساعدنا في باقي مشوار المجموعات".

وأضاف حارس شباب بلوزداد، على هامش مغادرة بعثة الفريق في تصريحات صحفية لـ"النهار" الجزائرية:" نحن جاهزون ونملك كل الإمكانيات لخلق مشاكل للأهلي".

وأردف: "النسخة الماضية بدأنا المجموعات بانتصار ثم هزيمتين، وفي الأخير تأهلنا بأريحية قبل الجولة الأخيرة".

وأشار حارس بلوزداد إلى أن الهزيمة من ميدياما، أعطت اللاعبين درسا قاسيا، يجب أن يتعلم منه الجميع، لذلك لن نقوم بتكرار نفس الأخطاء، لاسيما أننا سنواجه بطل إفريقيا".

وأتم قائلا:" سنأتي لمصر لتقديم كل ما لدينا أمام الأهلي وسنعمل بجد لنكون جاهزين للمباراة، لاسيما على الصعيد البدني. والتحضيرات تسير في ظروف رائعة".

شباب بلوزداد الجزائري دورى ابطال افريقيا الاهلى مجموعات دوري ابطال افريقيا بعثة شباب بلوزداد الجزائري بعثة بلوزداد في طريقها للقاهرة أليكسيس قندوز

مواد متعلقة

الأهلى يطلب السعة الجماهيرية الكاملة فى مباراة شباب بلوزداد

مجموعة الأهلي.. ميدياما الغاني يحقق فوزًا مثيرًا على شباب بلوزداد بدوري الأبطال

مجموعة الأهلى.. شباب بلوزداد الجزائرى يهزم يانج أفريكانز التنزانى بثلاثية

منافس الأهلي.. شباب بلوزداد الجزائري يقيل مدربه سفين فاندنبروك

الأكثر قراءة

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

نظام حماية ضد الألغام.. مدرعة "التمساح 6" مفاجأة "إيديكس 2023"

مسئول أمريكى: مقترح مصر بشأن مستقبل غزة الأكثر قبولًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة